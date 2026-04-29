Ving Rhames, actor de ‘Mission imposible’ y ‘Pulp Fiction’, es hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud, HOY 29 de abril

Este 29 de abril se reportó que el reconocido actor estadounidense Ving Rhames fue hospitalizado de forma urgente. De acuerdo con los reportes que se han compartido, Rhames se desmayó dentro de un restaurante de Los Ángeles, en Estados Unidos. De acuerdo con uno de los representantes del actor, la cusa fue un golpe de calor y hasta el momento Ving se encuentra estable.

¿Cómo fue el desmayo de Ving Rhames en Los Ángeles?

De acuerdo con los reportes que ha recibido TMZ, un comensal del lugar declaró que el actor de 66 años parecía "perder y recuperar la consciencia". Por otro lado, se ha declarado que la llamada de emergencia que se realizó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue a la 1:40 pm apróximadamente. Hasta el momento uno de los representantes del actor ha mencionado que la causa fue un golpe de calor. Ving Rhames se encuentra mejor y estable, sin embargo hasta el momento está hospitalizado y se encuentra en observación.

¿Quién es Ving Rhames?

Irving Rameses Rhames, conocido artísticamente como "Ving Rhames", es uno de los actores estadounidenses más reconocidos en la industria cinematográfica debido a que ha participado en películas internacionalmente conocidas como 'Mission imposible' y 'Pulp Fiction'. Es originario de Nueva York y sus inicios en la actuación comenzaron en el teatro. Uno de sus primeros proyectos fue la gran obra de teatro “The Winter Boys” en Broadway. En 1994 formó parte del reparto de una de las cintas más reconocidas en el séptimo arte; así es hablamos de 'Pulp FictionPulp Fiction' en donde dió vida a un reconocido traficante de drogas: Marsellus Wallace, un personaje con poder, autoridad y estrategia para ejecutar planes criminales. Por otro lado, el actor personificó a Luther Stickell, uno de los personajes de la icónica película 'Mission imposible', esto lo hizo en ocho entregas de la cinta. Por otro lado, el actor no solo debutó ante la pantalla ya que prestó su voz en la animación al darle vida a Cobra Bubbles en Lilo y Stitch en 2002.

Además de su gran talento ante las cámaras, el actor ha sobresalido en el mundo del deporte y fitness por lo que es un gran referente dentro del mundo del ejercicio físico y levantamiento de pesas. Hasta el momento no se han reportado cambios en su estado de salud luego de que se reportara que sufió un desmayo.