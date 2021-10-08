¿Qué personaje de Moana aparece en Lilo y Stitch?

Una nueva teoría del mundo Disney-Pixar llega al mundo del internet para sorprender a millones de fanáticos.

El youtuber CruellasFurCoat dio a conocer que Maui se convirtió en el pez Pato de la película Lilo y Stitch.

Y es que en la canción De Nada, Maui cuenta que es una especie de Dios que puede controlar el clima y otros eventos del planeta tierra: “Yo puedo explicar todos los fenómenos naturales”, canta el querido personaje animado.

El hombre de cabellera larga cuenta cómo levantó el cielo con sus pulgares, cómo robó el fuego para calentar las noches frías, cómo amarró al Sol para alargar los días y cómo trajo la brisa al planeta tierra.

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¿Por qué Maui se convierte en el famoso pez de la película Lilo y Stitch?

Según el youtuber CruellasFurCoat, Maui provocó un accidente con sus poderes, los cuales utilizó para crear una tormenta que desató el fallecimiento de los papás de Lilo en una carretera.

Para remendar su accidente, Maui decide encarnar en el pez Pato para cuidar de la huérfana Lilo.

Recordemos que Lilo se encariña con el mencionado animalito, ya que decide regalarle una mermelada todos los jueves como agradecimiento por controlar el clima.

La teoría se sustenta con que Moana vive en Motunui, mientras que Lilo vive en Hawái, ambas islas polinesias.

La teoría ha desatado múltiples reacciones entre los fanáticos de las redes sociales, quienes no pueden creer esta insólita conexión entre Moana y Lilo.

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