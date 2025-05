El futuro es mutante: Marvel ya tiene favorito para dirigir las próximas películas de los X-Men

Desde que Disney adquirió 20th Century Fox y recuperó los derechos cinematográficos de los X-Men, los fans del UCM no han dejado de preguntarse cuándo y cómo volverán a ver al equipo de mutantes en la gran pantalla. Aunque ya hemos tenido guiños y apariciones (como la de Charles Xavier en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” o “Ms. Marvel”), el gran momento aún está por llegar. Pero ahora, una nueva pista nos acerca a ese futuro mutante, pues al parecer ya hay un director favorito.

El director favorito de Marvel para definir el futuro de los X-Men

Después del tremendo éxito que ha tenido “Thunderbolts*”, el director Jake Schreier podría estar en conversaciones para definir el futuro de los mutantes de Marvel. Según el medio Deadline, el cineasta se encuentra en conversaciones con Marvel Studios para dirigir una nueva película de los X-Men. Después de su trabajo con “Los Nuevos Vengadores”, Shreier encabeza las listas de los directores más importantes en cintas sobre cómics.

Por el momento, se sabe que la nueva película de los mutantes se encuentra en la fase inicial de desarrollo y contará con un guion escrito por el mismo guionista que hizo “Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes”. Por otro lado, Kevin Feige, el cerebro de Marvel, también participa en la cinta como productor.

Desde que el MCU presentó “Avengers: Endgame” se sabe que Marvel Studios ha trabajado en una introducción de estos personajes a su multiverso. A medida que salen las nuevas películas, han ido abriendo el paso para que esto suceda con pequeños guiños a diferentes personajes.

¿Qué les depara el futuro a los X-Men?

Aunque aún no hay información sobre la nueva cinta, los X-Men están cerca de su regreso triunfal con “Avengers: Doomsday”, pues durante el anuncio del reparto de la cinta, salieron a la luz varios nombres de los actores veteranos de X-Men. Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn y James Marsden aparecerán en la película.

También te puede interesar: ⁠¿Está todo listo para la película de “Blade”? Esto dijo el director