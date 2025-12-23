¿Las viste? Estas fueron las 15 PEORES PELÍCULAS del 2025, según Metacritic

El 2025 estuvo lleno de series y películas que marcaron la taquilla alrededor del mundo, no solo a nivel recaudaciones si no también en críticas, títulos como One Battle After Another , Wicked: For Good , Superman o Sinners cautivaron a la audiencia y a los ojos más expertos del séptimo arte. Pero así como hay aciertos hay otros títulos que tal vez no eran lo que esperábamos, y terminaron siendo más una decepción, como las siguientes 15 películas que, según Metacritic, fueron las peores del 2025.

15 peores películas del 2025

Iniciando de la menos peor a la peor del 2025, este es el ranking publicado por Metacritic:

15. Old Guy

Recibió 33 puntos en Metacritic. Está protagonizada por Christoph Waltz, Cooper Alexander Hoffman, Lucy Liu y Kate Katzman.

14. Regretting You

Regretting You recibió 33 de calificación en el portal. Cuenta con el reparto de: Mckenna Grace, Mason Thames, Dave Franco, Allison Williams, Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.

13. Modi: Three Days on the Wing of Madness

Dirigida por Johnny Depp, "Modi" tiene una calificación de 32. Está protagonizada por los actores Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Al Pacino y Stephen Graham.

12.Pitufos

Contando con un gran cast en donde destacan nombres como Rihanna, Xolo Maridueña, James Corden o incluso Marshmello, la película de Pitufos no convenció a la crítica y tuvo una calificación de 31.

11. Juliet & Romeo

Un musical que adapta la novela de William Shakespeare, protagonizado por Jamie Ward y Clara Rugaard, obtuvo 31 puntos de calificación.

10. The Electric State

Si miras el reparto de esta película podrías creer que sería un 10/10, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Ke Huy Quan, Millie Bobby Brown y Chris Pratt, sin embargo eso no fue suficiente y recibió 30 puntos de calificación, inaugurando el top 10 de las peores películas del 2025.

9. Hurry Up Tomorrow

Con Jenna Ortega, Barry Keoghan y The Weeknd al frente del proyecto, la película obtuvo nada más y nada menos que 29 puntos de calificación.

8. The Strangers: Capítulo 2

La continuación de la saga de Los Extraños no logró alcanzar las críticas del Capítulo 1, y obtuvo una calificación de 28 en Metacritic.

7. Shadow Force

En Shadow Force volvemos a una película de Omar Sy, ahora interpretando a Isaac, en un thriller de acción que obtuvo 27 de calificación.

6. Five Nights At Freddy's 2

Una esperada secuela que no pudo convencer a los críticos, pues recibió 26 puntos de calificación, alineándose a los comentarios de que probablemente no sea mejor que la primera entrega de la adaptación del videojuego.

5. Duro de Casar

Rebel Wilson llega a Duro de Casar, una película de acción y comedia en donde interpreta a una agente secreta y, a la vez, a una dama de honor de su mejor amiga. La cinta obtuvo 23 de calificación.

4. Alarum

Willa Fitzgerald, Scott Eastwood, Ísis Valverde y Sylvester Stallone son el reparto principal de Alarum, una película que tiene un 23 de calificación en Metacritic.

3. Tierra de Fugitivos

Tal y como lo dice el portal de Metacritic, esta no es una de las buenas películas de Nicolas Cage, pues destaca las malas actuaciones de la mayoría de los actores y la falta de seriedad de los mismos. Tiene 20 de calificación.

2. Playdate

Una comedia que mezcla acción en donde dos padres de familia se reúnen para que sus hijos convivan y que, de manera inesperada, son asediados por un par de mercenarios implacables fue una trama que no convenció a los críticos quienes le dieron a Playdate una calificación de 20.

1. War of the Worlds

La película que muchos consideran ser la PEOR del 2025 está protagonizada por Ice Cube y Eva Longoria, y ha recibido fuertes críticas que van desde el dudoso CGI que utilizaron en las tomas hasta las malas actuaciones de los protagonistas que no lograron convencer a los espectadores. Su calificación es de 6 puntos en el ranking del metascore.