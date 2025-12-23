¿Las viste? Estas fueron las 15 PEORES PELÍCULAS del 2025, según Metacritic
El portal de críticas Metacritic ha publicado cuáles fueron las 15 películas PEOR CALIFICADAS del 2025, ¿será que logres descubrir cuál fue la peor del año? Descúbrelo.
El 2025 estuvo lleno de series y películas que marcaron la taquilla alrededor del mundo, no solo a nivel recaudaciones si no también en críticas, títulos como One Battle After Another , Wicked: For Good , Superman o Sinners cautivaron a la audiencia y a los ojos más expertos del séptimo arte. Pero así como hay aciertos hay otros títulos que tal vez no eran lo que esperábamos, y terminaron siendo más una decepción, como las siguientes 15 películas que, según Metacritic, fueron las peores del 2025.
15 peores películas del 2025
Iniciando de la menos peor a la peor del 2025, este es el ranking publicado por Metacritic:
15. Old Guy
Recibió 33 puntos en Metacritic. Está protagonizada por Christoph Waltz, Cooper Alexander Hoffman, Lucy Liu y Kate Katzman.
14. Regretting You
Regretting You recibió 33 de calificación en el portal. Cuenta con el reparto de: Mckenna Grace, Mason Thames, Dave Franco, Allison Williams, Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.
13. Modi: Three Days on the Wing of Madness
Dirigida por Johnny Depp, "Modi" tiene una calificación de 32. Está protagonizada por los actores Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Al Pacino y Stephen Graham.
12.Pitufos
Contando con un gran cast en donde destacan nombres como Rihanna, Xolo Maridueña, James Corden o incluso Marshmello, la película de Pitufos no convenció a la crítica y tuvo una calificación de 31.
11. Juliet & Romeo
Un musical que adapta la novela de William Shakespeare, protagonizado por Jamie Ward y Clara Rugaard, obtuvo 31 puntos de calificación.
10. The Electric State
Si miras el reparto de esta película podrías creer que sería un 10/10, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Ke Huy Quan, Millie Bobby Brown y Chris Pratt, sin embargo eso no fue suficiente y recibió 30 puntos de calificación, inaugurando el top 10 de las peores películas del 2025.
9. Hurry Up Tomorrow
Con Jenna Ortega, Barry Keoghan y The Weeknd al frente del proyecto, la película obtuvo nada más y nada menos que 29 puntos de calificación.
8. The Strangers: Capítulo 2
La continuación de la saga de Los Extraños no logró alcanzar las críticas del Capítulo 1, y obtuvo una calificación de 28 en Metacritic.
7. Shadow Force
En Shadow Force volvemos a una película de Omar Sy, ahora interpretando a Isaac, en un thriller de acción que obtuvo 27 de calificación.
6. Five Nights At Freddy's 2
Una esperada secuela que no pudo convencer a los críticos, pues recibió 26 puntos de calificación, alineándose a los comentarios de que probablemente no sea mejor que la primera entrega de la adaptación del videojuego.
5. Duro de Casar
Rebel Wilson llega a Duro de Casar, una película de acción y comedia en donde interpreta a una agente secreta y, a la vez, a una dama de honor de su mejor amiga. La cinta obtuvo 23 de calificación.
4. Alarum
Willa Fitzgerald, Scott Eastwood, Ísis Valverde y Sylvester Stallone son el reparto principal de Alarum, una película que tiene un 23 de calificación en Metacritic.
3. Tierra de Fugitivos
Tal y como lo dice el portal de Metacritic, esta no es una de las buenas películas de Nicolas Cage, pues destaca las malas actuaciones de la mayoría de los actores y la falta de seriedad de los mismos. Tiene 20 de calificación.
2. Playdate
Una comedia que mezcla acción en donde dos padres de familia se reúnen para que sus hijos convivan y que, de manera inesperada, son asediados por un par de mercenarios implacables fue una trama que no convenció a los críticos quienes le dieron a Playdate una calificación de 20.
1. War of the Worlds
La película que muchos consideran ser la PEOR del 2025 está protagonizada por Ice Cube y Eva Longoria, y ha recibido fuertes críticas que van desde el dudoso CGI que utilizaron en las tomas hasta las malas actuaciones de los protagonistas que no lograron convencer a los espectadores. Su calificación es de 6 puntos en el ranking del metascore.