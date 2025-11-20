¿Es MEJOR o PEOR? Esto dice la crítica sobre Wicked for Good

Every day, more wicked! Tras casi un año de espera, este 20 de noviembre llega a la gran pantalla ‘Wicked For Good’, la segunda parte de la exitosa adaptación de Broadway, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Si bien la primera entrega tuvo una recepción excepcional, esta segunda ha comenzado a dividir la opinión de la crítica, lo que ha dejado a fans con una gran incógnita: ¿es realmente buena o mala?

Para entrar en contexto, ‘Wicked’ cuenta la historia de Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande), dos jóvenes brujas que logran transformar su rivalidad en una profunda amistad. No obstante, la vida se encargará de llevarlas por caminos diferentes. En ‘Wicked For Good’ se aprecia cómo tal separación llevó a Elphaba a convertirse en la Bruja Mala del Oeste, mientras que Glinda ahora es conocida como la Bruja Buena del Norte. En este sentido, la trama se centra en el conflicto creciente entre las dos amigas y cómo cada una lucha por sus propios ideales, además de introducir a otros personajes del universo de Oz, como Dorothy (Bethany Weaver).

Wicked For Good: ¿es buena o mala? Esto dice la crítica

De acuerdo con Rotten Tomatoes, sitio web especializado en reseñas de cine y televisión, ‘Wicked for Good’ debutó con una aceptación del 72% por parte de la crítica. En IMDb, la base de datos más grande de cine y TV, la cinta dirigida por Jon M. Chu obtuvo una calificación de 7.3/10, mientras que en Metacritic, que es uno de los sitios web más populares en cuanto recopilación de reseñas, la película obtuvo 60 puntos.

De momento, la recepción de la cinta ha sido ambivalente. Críticos de BBC aseguran que la película es “elegante y brillante, como el brillo de los labios de Glinda”, mientras que expertos de The Times señalan que la segunda entrega supera, por mucho, a la primera, especialmente en “ambición y dolor emocional”. En cuanto a las actuaciones de Erivo y Grande, ambas continúan bajo la línea de “conmovedoras” y “excepcionales”.

No obstante, el desenlace de la historia no ha sido del agrado de todos. Expertos de cine de The Telegraph la tachan de “excesiva y aburrida”, mientras que Associated Press asegura que “los actores nunca tienen la oportunidad de simplemente ser”, debido a que el director se enfoca en buscar “el máximo efecto, todo el tiempo”.

Si bien esta es la opinión de la crítica, los fans son quienes tienen la última palabra, por lo que no queda más que ir al cine para ver si realmente la primera entrega es superior, en cuanto a narrativa y calidad, o si la segunda ofrece un desenlace digno de la saga.

Estreno de ‘Wicked For Good’: ¿En dónde ver la película de Ariana Grande y Cynthia Erivo?

Desde este 20 de noviembre, ‘Wicked for Good’ se encuentra disponible en las principales cadenas de cine en México, por lo que te recomendamos visitar las taquillas de la sala de tu preferencia. Al igual que su precuela, se espera que la segunda parte esté disponible, al menos, durante un mes en cartelera.