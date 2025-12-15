Promete ser una de las películas más premiadas de los Oscars 2026, es protagonizada por Leonardo DiCaprio y en esta fecha podrás verla en streaming

One Battle After Another llegará al próximo viernes 19 de diciembre a la plataforma de HBO Max y este anuncio ha incendiado las redes sociales, pues promete ser una de las películas más premiadas rumbo y en los Oscars 2026 . ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho la crítica sobre ella? ¿Y de qué trata la película? ¡Te contamos todo lo que debes saber antes de disfrutarla en streaming!

Recordemos que actualmente puedes disfrutar de la película solo a través de métodos de pago, estando disponible en plataformas como Apple TV, YouTube y Google Play por el costo de $250 pesos.

¿Por qué One Battle After Another promete ser la más premiada de los Oscars 2026?

One Battle After Another ha ganado la atención de los críticos y de aquellos quienes tienen voz y voto en todos los premios que se otorgan a lo mejor del cine. Y es que la película dirigida por Paul Thomas Anderson ya comienza a hacer ruido para los Oscars, coronándose incluso antes de las nominaciones como la gran ganadora de la terna de Mejor Película.

Recordemos que Anderson ya ha sido nominado en diferentes ocasiones a los Oscars, por su trabajo en películas como Phantom Thread o Licorice Pizza, pero al igual que DiCaprio antes del 2016, el director no ha ganado ninguna estatuilla dorada, algo que muchos auguran cambiará este 2026.

¿Qué premios ha ganado One Battle After Another?

Según la recopilación que ha hecho IMDb , la película de Anderson ha ganado, hasta el momento, alrededor de 40 premios y ha recibido un total de 182 nominaciones.

Entre lo más destacado se encuentran las nominaciones de los Critics Choice Awards :



Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

En los Golden Globes, USA, tiene las nominaciones:



Mejor Película

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

En los Gotham Awards está nominada a:



Artista Revelación

Mejor Actor de reparto

Mejor Actriz de reparto

Mejor Director

En Los Ángeles Film Critics Association Awards ganó:



Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actriz de Reparto

¿De qué trata y cuál es el reparto de One Battle After Another?

One Battle After Another se basa en el libro Vineland de Thomas Pynchon. En esta adaptación conocemos a Bob, un exrevolucionario que vive en una crisis constante intentando proteger a su hija Willa, hasta que ella es secuestrada, forzándolo a salir de su nido para contactar nuevamente con sus camaradas, adentrándose en una encrucijada para salvarla.

Entre acción y comedia, la película destaca más allá de su propio plot, pues además cuenta con un cast digno de ser reconocido:

