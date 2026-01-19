Peso Pluma va por TODO en Estados Unidos: 30 ciudades, invitados especiales y la era “DINASTÍA”
¡Peso Pluma está de regreso! Conoce el calendario completo de la gira “DINASTÍA by Peso Pluma & Friends” y cómo asegurar tus boletos para sus shows de 2026 en Estados Unidos
Peso Pluma , el cantante que ha redefinido los corridos tumbados a nivel global, confirmó este 19 de enero su tercera y más ambiciosa gira por Estados Unidos: “DINASTÍA by Peso Pluma & Friends”.
Tras el éxito arrollador de su álbum colaborativo “DINASTÍA” junto a su primo Tito Double P, el cual alcanzó el número 1 en el Top Latin Albums de Billboard, el artista de 26 años llevará esta experiencia a 30 ciudades clave.
¿Cómo asegurar tu entrada para el concierto de Peso Pluma?
La venta de boletos para el público general iniciará este miércoles 21 de enero a las 10:00 a. m. (hora local) a través de LiveNation.com. Para los seguidores que buscan una experiencia más cercana con el intérprete de "Dopamina", se han habilitado paquetes exclusivos que desde ya están generando una alta demanda:
Meet & Greet VIP Lounge: Incluye asientos en las primeras 5 filas, foto individual con Peso Pluma, acceso al VIP Lounge previo al show, regalo diseñado exclusivamente para el tour y un póster oficial.
VIP Lounge Pass: Reserva un lugar dentro de las primeras 20 filas e incluye la invitación al salón VIP, pulsera exclusiva y artículos de regalo.
Peso Oro Pluma Merch Package: Diseñado para los coleccionistas, este paquete asegura un asiento preferencial y mercancía exclusiva del tour que no estará disponible en las tiendas generales.
¿Cuáles son las fechas y ciudades que recorrerá Peso Pluma en Estados Unidos?
Domingo 1 de marzo de 2026: Seattle, WA - Climate Pledge Arena
Martes 3 de marzo de 2026: San Francisco, CA - Chase Center
Miércoles 4 de marzo de 2026: Sacramento, CA - Golden 1 Center
Viernes 6 de marzo de 2026: Phoenix, AZ - Anfiteatro Talking Stick Resort
Domingo 8 de marzo de 2026: San Bernardino, CA - Anfiteatro Glen Helen
Martes 10 de marzo de 2026: Fresno, CA - Save Mart Center en Fresno State
Miércoles 11 de marzo de 2026: Anaheim, CA - Honda Center
Viernes 13 de marzo de 2026: Las Vegas, NV - T-Mobile Arena
Sábado 14 de marzo de 2026: Chula Vista, CA - Anfiteatro North Island Credit Union
Domingo 15 de marzo de 2026: Palm Desert, CA - Acrisure Arena
Miércoles, 18 de marzo de 2026: San José, CA - SAP Center
Viernes 20 de marzo de 2026: Inglewood, CA - Intuit Dome
Martes 24 de marzo de 2026: Albuquerque, NM - Anfiteatro Isleta
Jueves 26 de marzo de 2026: Denver, CO - Ball Arena
Sábado 28 de marzo de 2026: Salt Lake City, UT - Maverik Center
Jueves 2 de abril de 2026: Houston, TX - Toyota Center
Viernes 3 de abril de 2026: San Antonio, TX - Frost Bank Center
Domingo 5 de abril de 2026: Laredo, TX - Sames Auto Arena
Martes 7 de abril de 2026: Austin, TX - Moody Center
Viernes 10 de abril de 2026: Dallas, TX - Pabellón Dos Equis
Domingo 12 de abril de 2026: Rogers, AR - Walmart AMP
Sábado 18 de abril de 2026: Tampa, FL - Benchmark International Arena
Viernes 24 de abril de 2026: Atlanta, GA - Anfiteatro Lakewood
Sábado 25 de abril de 2026: Charlotte, NC - Anfiteatro Truliant
Domingo 26 de abril de 2026: Raleigh, Carolina del Norte - Coastal Credit Union Music Park en Walnut Creek
Martes 28 de abril de 2026: Bristow, VA - Jiffy Lube Live
Jueves 30 de abril de 2026: Nueva York, NY - Madison Square Garden Arena
Viernes 1 de mayo de 2026: Belmont Park, NY - UBS Arena
Sábado 2 de mayo de 2026: Newark, NJ - Prudential Center
Martes 5 de mayo de 2026: Reading, PA - Santander Arena
Jueves 7 de mayo de 2026: Chicago, IL - United Center