Peso Pluma va por TODO en Estados Unidos: 30 ciudades, invitados especiales y la era “DINASTÍA”

Peso Pluma , el cantante que ha redefinido los corridos tumbados a nivel global, confirmó este 19 de enero su tercera y más ambiciosa gira por Estados Unidos: “DINASTÍA by Peso Pluma & Friends”.

Tras el éxito arrollador de su álbum colaborativo “DINASTÍA” junto a su primo Tito Double P, el cual alcanzó el número 1 en el Top Latin Albums de Billboard, el artista de 26 años llevará esta experiencia a 30 ciudades clave.

¿Cómo asegurar tu entrada para el concierto de Peso Pluma?

La venta de boletos para el público general iniciará este miércoles 21 de enero a las 10:00 a. m. (hora local) a través de LiveNation.com. Para los seguidores que buscan una experiencia más cercana con el intérprete de "Dopamina", se han habilitado paquetes exclusivos que desde ya están generando una alta demanda:

Meet & Greet VIP Lounge: Incluye asientos en las primeras 5 filas, foto individual con Peso Pluma, acceso al VIP Lounge previo al show, regalo diseñado exclusivamente para el tour y un póster oficial.

VIP Lounge Pass: Reserva un lugar dentro de las primeras 20 filas e incluye la invitación al salón VIP, pulsera exclusiva y artículos de regalo.

Peso Oro Pluma Merch Package: Diseñado para los coleccionistas, este paquete asegura un asiento preferencial y mercancía exclusiva del tour que no estará disponible en las tiendas generales.

¿Cuáles son las fechas y ciudades que recorrerá Peso Pluma en Estados Unidos?

Domingo 1 de marzo de 2026: Seattle, WA - Climate Pledge Arena

Martes 3 de marzo de 2026: San Francisco, CA - Chase Center

Miércoles 4 de marzo de 2026: Sacramento, CA - Golden 1 Center

Viernes 6 de marzo de 2026: Phoenix, AZ - Anfiteatro Talking Stick Resort

Domingo 8 de marzo de 2026: San Bernardino, CA - Anfiteatro Glen Helen

Martes 10 de marzo de 2026: Fresno, CA - Save Mart Center en Fresno State

Miércoles 11 de marzo de 2026: Anaheim, CA - Honda Center

Viernes 13 de marzo de 2026: Las Vegas, NV - T-Mobile Arena

Sábado 14 de marzo de 2026: Chula Vista, CA - Anfiteatro North Island Credit Union

Domingo 15 de marzo de 2026: Palm Desert, CA - Acrisure Arena

Miércoles, 18 de marzo de 2026: San José, CA - SAP Center

Viernes 20 de marzo de 2026: Inglewood, CA - Intuit Dome

Martes 24 de marzo de 2026: Albuquerque, NM - Anfiteatro Isleta

Jueves 26 de marzo de 2026: Denver, CO - Ball Arena

Sábado 28 de marzo de 2026: Salt Lake City, UT - Maverik Center

Jueves 2 de abril de 2026: Houston, TX - Toyota Center

Viernes 3 de abril de 2026: San Antonio, TX - Frost Bank Center

Domingo 5 de abril de 2026: Laredo, TX - Sames Auto Arena

Martes 7 de abril de 2026: Austin, TX - Moody Center

Viernes 10 de abril de 2026: Dallas, TX - Pabellón Dos Equis

Domingo 12 de abril de 2026: Rogers, AR - Walmart AMP

Sábado 18 de abril de 2026: Tampa, FL - Benchmark International Arena

Viernes 24 de abril de 2026: Atlanta, GA - Anfiteatro Lakewood

Sábado 25 de abril de 2026: Charlotte, NC - Anfiteatro Truliant

Domingo 26 de abril de 2026: Raleigh, Carolina del Norte - Coastal Credit Union Music Park en Walnut Creek

Martes 28 de abril de 2026: Bristow, VA - Jiffy Lube Live

Jueves 30 de abril de 2026: Nueva York, NY - Madison Square Garden Arena

Viernes 1 de mayo de 2026: Belmont Park, NY - UBS Arena

Sábado 2 de mayo de 2026: Newark, NJ - Prudential Center

Martes 5 de mayo de 2026: Reading, PA - Santander Arena

Jueves 7 de mayo de 2026: Chicago, IL - United Center