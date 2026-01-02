Peso Pluma dedicó este precioso mensaje a Kenia OS

Dado que hay muchos mensajes de parte de las distintas celebridades, probablemente algunos se perdieron en las múltiples actividades, por eso Peso Pluma habló de manera especial de su 2025 y dejó un mensaje emotivo para su novia. Con eso, se entiende que viven un momento espectacular y muchos otros desean que ya den el siguiente paso. Esto se sabe del cantante y de su famosa pareja.

¿Qué mensaje dejó Peso Pluma respecto de su 2025?

El artista de Jalisco es uno de los máximos referentes de la música regional mexicana y por eso cada uno de sus movimientos está concretamente observado por sus miles de fanáticos y también por sus varios haters. Ante eso, se hizo eco alrededor de su mensaje de final de año . Esto dijo el cantante de corridos.

“Gracias, Dios, por todas las enseñanzas que dejaste, por las lecciones que me hicieron crecer, por las bendiciones que llegaron cuando menos las esperaba y por las que me enseñaron a confiar. Gracias por los momentos buenos, los retos y los aprendizajes.

Gracias a toda mi familia @doubleprecords por remar en este barco conmigo. Gracias a mi primo @titodoublep por confiar en mí y hacer dinastía juntos. Gracias a cada uno de uds. por siempre apoyarme. Pero, sobre todo, gracias porque en este año me mandaste al ángel más bello del mundo @keniaos y, con eso, todo cobró un nuevo sentido”.

¿Hay planes de boda entre Peso Pluma y Kenia Os?

El mensaje de agradecimiento de parte del nacido en Zapopan incluyó a Dios, a su disquera y a su primo. Sin embargo, queda totalmente claro que Kenia Os hoy es esa persona sumamente especial. En el mensaje final de 2025 aclaró que su agradecimiento total está enfocado en el ángel que le llegó.

Ante eso, desde hace semanas les han cuestionado acerca de sus planes para el futuro. Es común ver mensajes que hablan de la boda que muchos de los fanáticos anhelan con una de las parejas más observadas dentro de la farándula mexicana. Sin embargo, ambos han manifestado la intención de llevar su relación con calma.