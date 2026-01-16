Pitbull promete dar un show sin PRECEDENTES en Estados Unidos: conoce las fechas de su gira “I’m Back”

La industria del entretenimiento en Estados Unidos ha recibido una de las noticias más esperadas de este inicio de año. El rapero y empresario de origen cubano, Pitbull , ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios con el tour “I’m Back”. Tras un período dedicado a sus facetas empresariales, el artista busca reafirmar su estatus como una de las figuras latinas más influyente.

Pitbull contará con la participación de Lil Jon como invitado especial, reviviendo una de las alianzas más energéticas de la música urbana que dominó las listas con himnos como "Culo" y "Anthem".

¿Cuáles son las ciudades que visitará Pitbull en Estados Unidos?

La gira iniciará el 14 de mayo en West Palm Beach, Florida, y se extenderá hasta finales de septiembre, recorriendo las principales arenas y anfiteatros de la nación. A continuación, las paradas más destacadas del itinerario:

Mayo: Tampa, FL (16); Charleston, SC (17); Raleigh, NC (19); Charlotte, NC (20); Houston, TX (22); Dallas, TX (23); Phoenix, AZ (23); Chula Vista, CA (29) y Los Ángeles, CA (30).

Junio: Salt Lake City, UT (3); Wheatland, CA (6) y Mountain View, CA (7).

Agosto: Bristow, VA (19); Virginia Beach, VA (21); Hershey, PA (22); Wantagh, NY (25); Syracuse, NY (26); Hartford, CT (28) y Mansfield, MA (29).

Septiembre: Saratoga Springs, NY (2); Holmdel, NJ (3); Clarkston, MI (9); East Troy, WI (12); Tinley Park, IL (13); Cincinnati, OH (15); St. Louis, MO (18); Rogers, AR (22) y Shakopee, MN (26).

¿Cómo comprar los boletos?

Con una trayectoria que suma más de 4.7 millones de entradas vendidas a nivel mundial y una recaudación superior a los 250 millones de dólares, la demanda para este tour se perfila masiva. Los interesados deben prestar atención a los siguientes plazos:

Registro de preventa: se debe realizar antes del lunes 26 de enero a las 10:00 p. m.

Inicio de preventa: miércoles 28 de enero a las 10:00 a. m. (hora local).

Venta general: viernes 30 de enero a las 10:00 a. m. a través de Live Nation.

El impacto de Pitbull en la cultura popular sigue vigente. Solo en 2024, su música llegó a nuevas audiencias gracias a la versión instrumental de "Give Me Everything" en la serie Bridgerton, y recientemente fue homenajeado mediante una imitación en el "Snatch Game" de RuPaul's Drag Race All Stars.