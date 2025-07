Si te gustó Superman y amas el anime, estos 3 animes de superhéroes te van a encantar

La nueva película de Superman dirigida por James Gunn ha logrado hacer que la gente reviva su amor por los superhéroes clásicos. Si saliste del cine con ganas de más acción, ideales heroicos y batallas épicas, pero también te encanta el anime, estas tres series son para ti.

Los 3 animes de superhéroes que debes ver si amas Superman

Los japoneses también han creado increíbles historias de superhéroes que no te puedes perder. Te recomendamos algunas:

1. My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Aquí encontrarás acción, emoción y una historia de superación con valores heroicos clásicos.

Una historia que se inspiró en los cómics de superhéroes occidentales. “My Hero Academia” nos presenta un mundo donde el 80 % de la población tiene superpoderes, los cuales son llamados “quirks”. El protagonista, Izuku Midoriya, es un chico sin poderes que sueña con convertirse en el mejor héroe del mundo… lo cual parece imposible. Hasta que un día, hereda el don del legendario All Might, una figura muy al estilo Superman.

2. One Punch Man

Si lo que te gusta de Superman es verlo enfrentarse a enemigos imposibles, esto es para ti.

Saitama es un héroe tan poderoso que derrota fácilmente a cualquier enemigo de un solo golpe… y eso lo aburre profundamente. Aunque es una sátira del género, esta serie tiene combates espectaculares y una crítica bastante inteligente al mundo de los superhéroes.

3. Tiger & Bunny

Si te interesa una historia madura y diferente sobre lo que significa ser un héroe, esta podría ser la serie que buscas.

En una ciudad futurista, los héroes son como influencers, tienen patrocinadores y aparecen en televisión. La historia sigue a Kotetsu (Tiger) y Barnaby (Bunny) una pareja de justicieros con estilos opuestos que deben trabajar juntos. El anime combina acción, humor y comentarios sociales sobre la fama y el heroísmo.

¿Por qué estos animes te van a gustar si viste Superman?

Todas estas series de anime de superhéroes comparten algo en común con el Hombre de Acero: personajes con un fuerte código moral, batallas espectaculares, villanos poderosos y una constante reflexión y análisis sobre el poder, la responsabilidad y lo que significa ser un símbolo de esperanza para el mundo.