6 animes ambientados en el Japón feudal para celebrar el fin de la temporada de cerezos

En los últimos años, Japón se ha vuelto uno de los destinos más importantes, no solo por su cultura y gastronomía, sino también por sus tradiciones e industria de entretenimiento, en la cual hoy puedes celebrar y despedir los cerezos con estos 6 animes incorporados inspirados en el Japón feudal.

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¿Qué es la temporada de sakura (cerezos)?

En Japón, la temporada de sakura es el periodo de primavera entre finales de marzo y principios de mayo, cuando florecen los cerezos. Este fenómeno es uno de los eventos naturales más importantes del año y motivo de una fuerte migración turística.

Celebra el final de la temporada de cerezos con estos 6 animes imperdibles

The Elusive Samurai

Este anime histórico escrito por Yūsei Matsui sigue la historia de Hojo Tokiyuki, un joven heredero del shogunato de Kamakura, quien se ve obligado a convertirse en fujitio tras verse envuelto en una traición que deriva en la muerte de su familia.

Kimetsu no Yaiba

Este fenómeno del anime escrito por Koyoharu Gotōge sigue las aventuras de un grupo de cazadores de demonios durante la transición de la época feudal a la modernidad en Japón, mostrando grandes paisajes clásicos.

Katsugeki Touken Ranbu

Este brutal anime sigue la historia de Katsugeki, un samurái que viaja en el tiempo, en su búsqueda de juntar una serie de espadas legendarias a las que da vida y convierte en una banda de jóvenes que buscarán resolver sus diferencias para combatir el mal.

Heike Monogatari

Esta serie de animación japonesa es una epopeya histórica y de fantasía que narra el trágico ascenso y la inevitable caída del poderoso clan samurái Taira.

Hell's Paradise

Esta oscura historia sigue el camino del invencible ninja Gabimaru y de la verdugo Sagiri mientras exploran una isla misteriosa y mortal en busca del elixir de la vida, mientras se enfrentan a una realidad que parece fantasía.

Gintama

Dentro de este anime, se narra la historia de un Japón feudal alternativo, el cual fue conquistado por alienígenas llamados Amanto y en donde se prohibieron las espadas, dejando a los samuráis en desgracia.

Si eres fan de la caída de los cerezos y de la cultura japonesa, con estas seis ideas puedes vivir un poco de la magia del Japón feudal y de sus historias desde la animación.