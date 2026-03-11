La Mole 2026 sorprende con invitados de lujo: John Boyega, Frankie Muniz las estrellas de Smallville y mucho más

La Mole 2026 es, sin lugar a dudas, una de las convenciones de cultura pop más importantes de México y Latinoamérica, la cual este año celebrará sus 30 años con todos los asistentes y una alineación de invitados internacionales, entre los que destacan Frankie Muniz y John Boyega, talentos que encabezan parte de las actividades que se llevarán a cabo del 13 al 15 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Esta edición de La Mole 2026 reunirá a actores, ilustradores, luchadores, cosplayers, figuras del doblaje, talentos emergentes y más sorpresas con las que miles de fanáticos del cine, las series, los cómics y el cine vivirán una experiencia única.

El cast de Smallville se reunirá en La Mole 2026

Uno de los anuncios más sorprendentes y que ha generado expectativas entre los fans, es la presencia del elenco principal de Smallville, serie que marcó a toda una generación de jóvenes.

Entre los invitados confirmados están: Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent. Kristin Kreuk, recordada por su papel como Lana Lang. Michael Rosenbaum, el icónico Lex Luthor de la serie.

Se espera que la reunión del elenco despierte más que nostalgia entre los fans, más aún cuando el tema de apertura "Save Me” de Remy Zero se volvió un ícono para esa generación.

Otros invitados internacionales que estarán en La Mole

Además de Boyega y Muniz, se ha confirmado la participación de otras figuras destacadas de la cultura pop: Bin Furuya, recordado por interpretar al personaje original de Ultraman en la década de los sesenta. También participará Alyson Sullivan, conocida por su aparición en la serie Power Rangers Wild Force.

Dentro del mundo del cómic se espera la participación de reconocidos creadores como Scott Snyder, Greg Capullo, Jock, Marc Silvestri y John Romita Jr.

¿Cuándo será La Mole 2026?

La edición 30 de La Mole se llevará a cabo en el World Trade Center Mexico City, del 13 al 15 de marzo, y se espera la participación de más de 40 mil visitantes.