Desde Demons Slayer hasta Naruto esta son las 7 muertes más tristes del anime que marcaron al fandom

Esta nota es más que una recopilación de momentos donde el fandom se rompe y las lágrimas salen; es el recordatorio nostálgico de los momentos más tristes de nuestros animes favoritos, los cuales han dejado marca en nuestras vidas y lecciones de vida como la constancia, perseverancia, resiliencia y el sacrificio por la lealtad en todas sus formas.

Por eso, desde Demon Slayer, que ha ganado popularidad en los últimos años, hasta clásicos como Naruto y Fullmetal Alchemist, estas son las 7 muertes que no importa cuánto pase o cómo, siempre estarán presentes en nuestras vidas.

¡Muertes dramáticas del anime!

1. Rengoku

Uno de los pilares más nobles y fuertes de Demon Slayer vio su final contra Akaza, la Tercera Luna Superior, al final de la película El Tren Infinito. Vimos cómo el Pilar de la Llama perecía; si bien conectamos con su esencia fuerte pero siempre amable y sonriente, fue un golpe para absolutamente todos los fans, que sin duda lloramos igual que Tanjiro con esta escena en pantalla.

|Crédito: © Koyoharu Gotouge / Shueisha, Aniplex, ufotable

2. Nanami

La muerte de Kento Nanami nos ha dejado el corazón roto a más de uno, ya que durante el arco de Shibuya en Jujutsu Kaisen, después de ser quemado, es asesinado frente a Itadori por Mahito. Sin duda, esa escena ha dejado una marca permanente en el alma de los fans, ya que el personaje de Nanami es icónico.

3. Ace

El emblemático Ace perece en el episodio 483, durante la Guerra de Marineford. Ace muere al proteger a Luffy de un ataque directo del almirante Akainu, quien le atraviesa el pecho con su puño de magma.

4. Jiraiya

Una muerte que aún le duele a los fans del ninja cabeza dura de la aldea de Konoha es la del sabio pervertido Jiraiya-sensei, quien perece en Naruto Shippuden en el episodio 133. Después de una intensa batalla en la Aldea de la Lluvia contra Pain (Nagato), sacrifica su vida para poder revelar el secreto de su enemigo y enviárselo a Naruto.

5. Maes Hughes

En una escena desgarradora, Hughes, quien es amado por su esposa e hija, fallece sacrificándose por una buena causa. Esto ocurre en Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

6. Erwin

El comandante Erwin sin duda ha sido ejemplo de luchador por lo que él consideraba una causa justa. Su sacrificio es uno de los más aclamados en Shingeki no Kyojin, ya que dejó sus prejuicios y decidió dar la vida por su equipo.

7. Piccolo

No podía faltar un clásico. Dragon Ball nos regaló varias batallas y, por ende, muertes; sin embargo, una de las más conmovedoras es la de Piccolo, quien se había encariñado con Gohan y se sacrifica para salvarlo de una muerte segura.