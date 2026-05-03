4 animes de romance que puedes ver en Crunchyroll esta primavera 2026; ideales para un maratón en casa

Sin duda alguna las historias de amor dentro del anime son de las más consumidas por el público. Sin embargo, hoy en día existen diversos títulos que pueden hacer que no sepas que mirar, es por eso que en esta ocasión te presentamos animes específicos para que no tengas que tardar tanto en elegir ya que todos son grandes historias.

¿Cuáles son los mejores animes de romance que están disponibles en Crunchyroll?

Crunchyroll es una plataforma de streaming que contiene diversos contenidos de anime. Actualmente su catálogo incluye series, películas y éxitos mundiales como Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. A continuación te presentamos cuatro animes de romance imperdibles para esta primavera 2026.

Horimiya

Este anime tiene como protagonista a Kyoko Hori, una chica popular en la escuela y con actitud extrovertida. Sin embargo, en casa mantiene un perfil más bajo ya ques es servicial y muy familiar. Por otro lado, está Izumi Miyamura, un joven que en el colegio es introvertido, pero fuera es todo lo contrario. Ambos cruzaran sus caminos y tendrán un hermoso romance.

Anime Horimiya|Crédito: CloverWorks



My Dress-Up Darling

En esta historia conocemos a Wakana Gojo y a Marin Kitagawa, el primero es un joven que sueña con crear muñecas hina mientras que la segunda es una chica que destaca por su gran popularidad. A pesar de tener estilos de vida distintos, su pasión por el cosplay hará que tengan una gran conexión y vivan grandes experiencias juntos.

My Dress-Up Darling|Crédito: CloverWorks

Kaguya-sama: Love is War

Este es un anime lleno de romance el cual se centra en Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane, dos jóvenes que se encuentran muy enamorados. Sin embargo, tienen dificultades para confesar su amor. La historia tiene un gran tema: la madurez emocional por lo que tendrás grandes lecciones al verlo además de que cuenta con una animación asombrosa.

kaguya-sama love is war|Crédito: A-1 Pictures



365 Days to the Wedding

Esté sin lugar a dudas es uno de los animes más divertidos y románticos que hay. La historia se centra en Takuya y Rika, dos jóvenes que tendrán que fingir que están comprometidos para evitar ser cambiados de lugar en su trabajo y no perder el estilo de vida que tienen. Con el paso del tiempo formarán una gran conexión y vivirán un romance muy especial.

Anime 365 Days to the wedding|Crédito: Ashi

Así que ya tienes los mejores títulos para disfrutar desde la comodidad de tu hogar con tu snack favorito, ¿ya sabes cuál verás primero?