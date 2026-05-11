Blue Lock se vuelve REAL, Japón lanza esta iniciativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a un mes de iniciar y una de las selecciones que tiene todos los reflectores sobre sus hombros es Japón. Esta nación se ha inspirado en el anime de Blue Lock para buscar a los siguientes futbolistas que quieran convertirse en los mejores del planeta, aquí te explicamos por los jugadores de los Samuráis Azules quieren llevar a cabo el proceso de reclutamiento de este manga.

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¿Cómo es que la Selección de Japón emulará a Bluc Lock?

Una de las principales metas de los Nippon Daihyo es descubrir nuevos talentos para su futbol y posteriormente potencializarlos, fue por ello que, la Federación de Futbol Japonesa reveló el proyecto del “Future Camp”, la cual es una iniciativa que se basa en el manga de Blue Lock.

Este proyecto estará enfocado en encontrar a futbolistas que forzosamente tengan nacionalidad japonesa, o bien que quieran ser ciudadanos de Japón; en este sentido, el modelo de entrenamiento ofrecerá un alineado plan de preparación que es ideal para el futbolista que quiera ser profesional y que en el futuro quiera ser parte de la selección de los Nippon Daihyo.

¿Dónde se llevarán a cabo las visorias de este proyecto?

El país elegido para llevar a cabo el primer campamento se llevará a cabo en California, Estados Unidos, el cual tendrá como nombre: “Despertar Individual” y el deseo de “Convertirse en el mejor del mundo”, filosofía que se inspira en el anime de Blue Lock. Dicho proyecto tiene como meta conquistar la Copa Mundial de la FIFA que se celebre en el 2050, por lo que, dicho proceso constará de 24 años para intentar llevar a los futbolistas y formar una selección sólida, tal y como sucedió con España, quienes alzaron la Copa del Mundo en Sudáfrica del 2010, luego de que la mayoría de sus integrantes se formaran en las inferiores en el Club Barcelona.

¿De qué trata Blue Lock?

Este manga se creó en el 2018 y fue una idea de Muneyuki Kaneshiro, en esta historia se muestran a 300 futbolistas japoneses que son metidos a una institución, la cual tiene como meta formar a la selección de los Samuráis Azules para el Mundial de Qatar 2022. Debido a su gran éxito en el impreso, esta trama dio un salto al mundo del anime, y ya hasta tiene su propia película.

¿Sabías que Christian Martinoli y Luis García narran los partidos de Blue Lock?

Cabe señalar que, como presentación en el suelo mexicano, los mejores comentaristas que tiene el país, Christian Martinoli y Luis García; el cronista y analista que prestaron sus voces para el doblaje al español en México, la dupla de Azteca Deportes narra los cotejos al puro estilo de los Protagonistas.

