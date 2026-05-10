Las mamás que hicieron posible el Pumas vs América hoy 10 de mayo

Uno de los partidos más esperado de este domingo 10 de mayo de 2026 es el Clásico Capitalino entre los Pumas frente al América, sin embargo, este cotejo no se podría dar sin estas mamás que hicieron posible el nacimiento de los futbolistas que hoy protagonizan este juego correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Alejandro Zendejas es un referente del Club América, el delantero quiso vestir los colores de la Selección de Estados Unidos por decisión propia, sus padres son Alfredo Zendejas y Mónica Saavedra.

Otro futbolista que sin duda jugará el Clásico Capitalino es Kevin Álvarez, el canterano del Pachuca deslumbró a los directivos del nido y tras quedar campeón con la escuadra hidalguense, el lateral fue fichado por los del Ave. De hecho, existe una foto que compartió el seleccionado mexicano a lado de su madre junto al trofeo y aún vistiendo los colores de los Tuzos.

Pasando a la plantilla Universitaria, tenemos al mítico Keylor Navas, tricampeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid y actualmente portero titular indiscutible de los felinos. Este futbolista es hijo de Sandra Gamboa, quien hizo posible que su hijo se convirtiera en un legendario guardameta de Europa y ahora de la Liga MX.

En esta misma escuadra tenemos a Carlos Antuna, quien es un extremo que desborda por las bandas en el club de los del Pedregal, su mamá es Berta Alicia Romero, quien de igual manera jamás dudó en el talento de su hijo, mismo que pudo jugar en grandes clubes como: Cruz Azul y Chivas.

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¿Cuándo y dónde ver el partido en vivo de Pumas vs América hoy 10 de mayo?

Recuerda que, el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas contra América se podrá ver en vivo hoy domingo 10 de mayo a través de la señal de Azteca 7, este cotejo iniciará en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro del país y el recinto que albergará dicho encuentro será el Estadio Olímpico Universitario.