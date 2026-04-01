Top 7 animes de futbol mejor calificados que puedes disfrutar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sí, el mundo del anime y el del futbol pueden unirse en un mismo universo donde ambos temas conviven y nos entregan historias que impactan a más de uno, y si en esta temporada de fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 no puedes dejar de consumir cosas relacionadas al balón pie aquí te recomendamos los 7 animes mejor calificados de futbol que podrías aventarte en esta temporada futbolera.

7 animes de futbol para ver durante la Copa Mundial de la FIFA

La etapa previa a la Copa Mundial de la FIFA siempre hace que se enciendan los motores y la pasión por el futbol, y si así como nosotros no puedes esperar a tener frente a ti los mejores partidos de esta temporada aquí te recordamos los animes de futbol que te volarán la cabeza.

1. Inazuma Eleven

Con una calificación de 8.2 en IMDb, Inazuma Eleven es uno de los mejores animes deportivos de los últimos años. Cuenta con 3 temporadas y puedes verlo en Prime Video. Este anime nos muestra al equipo de futbol del Instituto Raimon, quienes sueñan con ganar el Campeonato Nacional, sin embargo, tendrán que vencer a los mejores equipos del país, y con tan solo 7 jugadores en su equipo se enfrentarán a un misterio que tal vez puedan o no resolver.

|Crédito: Akihiro Hino

2. Aoashi

Aoashi tiene una calificación de 8.1 en IMDb, este anime nos lleva por la historia de Ashito Aoi, un adolescente con una habilidad única en el campo de futbol, pues cuenta con una visión "panorámica" que le hace desempeñarse como ningún otro jugador, esto hace que sea reclutado de su pequeño pueblo para estar en la exclusiva academia de Tokyo Esperion. Este anime está disponible a través de Crunchyroll.

|Crédito: Production I.G

3. Blue Lock

Blue Lock tiene una calificación también de 8.1 en IMDb, este es uno de los animes más conocidos que tocan el tema del futbol y es que trata de 300 jóvenes quienes deciden competir al puro estilo del battle royale en una instalación de máxima seguridad con la esperanza de convertirse en el mejor delantero del mundo y unirse a la selección nacional de Japón. Blue Lock está disponible en Crunchyroll.

|Crédito: Eight Bit

4. Super Campeones

Super Campeones o también conocido como Captain Tsubasa tiene una calificación de 8.1 en IMDb, y sí estamos hablando de la versión del 2018, la cual retoma la esencia original de la versión de los 80, solo con una calidad visual muy superior. Esta se puede ver a través de Tubi.

|Crédito: Viz Media

5. Giant Killing

Giant Killing sale de un manga del mismo nombre, el cual está enfocado en el futbol profesional, narra la historia de Takeshi Tatsumi un entrenador que deberá llevar a cabo la enorme tarea de salvar al East Tokyo United, un equipo deportivo de bajo presupuesto. Tiene una calificación de 7.8 y está disponible en Crunchyroll.

|Crédito: Studio Deen

6. Hungry Heart: Wild Striker

Hungry Heart es del creador de Super Campeones, cuenta con una calificación de 8.0 en IMDb, y si bien retoma la temática del futbol el enfoque de este anime es muy diferente al de su hermano, pues nos cuenta la historia de Kyosuke Kanou, quien vive bajo la sombra de su exitoso hermano mayor, y trata de alejarse de eso para retomar su propia pasión por el soccer.

|Crédito: Nippon Animation

7. Days

Days no toca temas de ficción o de habilidades nunca antes vistas, el corazón de este anime se centra en el compañerismo entre el equipo de futbol de la preparatoria, equipo al que entra el novato Tsukushi Tsukamoto, a quien le apasiona el futbol pero que en realidad no es un experto, él y sus compañeros se enfrentarán a desafíos que tendrán que superar con trabajo en equipo. Days está disponible en Crunchyroll.