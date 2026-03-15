De hobby a inversión: Los autógrafos y coleccionables más caros que sorprendieron en La Mole 2026

Durante la edición de La Mole 2026, el mundo del coleccionismo volvió a demostrar que la cultura pop puede convertirse también en una inversión. En esta edición llegó Collection INC, firma dedicada a la venta de autógrafos certificados y memorabilia exclusiva. David, conocido como “Bubi”, nos comentó que el proyecto nació hace cinco años y medio cuando tres socios decidieron unir su pasión por el coleccionismo para transformarlo en un negocio especializado en piezas auténticas y certificadas.

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Autógrafos certificados y piezas únicas

El catálogo Collection INC incluye artículos relacionados con el deporte, música, cine y literatura. De acuerdo con “Bubi” cada uno de los artículos relacionados con deportes, música, cine y literatura. Cada pieza se entrega con certificados de autenticidad y sistemas de exhibición que permiten que el coleccionismo preserve su valor con el paso del tiempo.

La Mole 2026: Coleccionismo

David nos comenta que dentro de La Mole, uno de los artículos más buscados son objetos relacionados con la icónica saga Back to the Future, franquicia que sigue despertando gran nostalgia entre los fans de la cultura pop.

Las piezas más caras del stand

De acuerdo con Collection INC, entre los artículos más exclusivos se presenta un autógrafo del legendario guitarrista Jimi Hendrix, acompañado por una carta de autenticidad firmada por su padre. Debido a su rareza, esta pieza es considerada una de las más valiosas dentro del catálogo de la marca.

Otra de las joyas de la colección es una carta firmada por Michael Jackson, dirigida a uno de sus asistentes y firmada con el característico “Love MJ”, un artículo formal personal con el que el artista cerraba sus mensajes.

Un mercado que sigue creciendo

El coleccionismo de memorabilia ha crecido en popularidad dentro de los últimos años, impulsado por los fans que buscan conservar piezas únicas relacionadas con sus ídolos y franquicias favoritas. Para los miembros de Collection INC, el objetivo es seguir acercando este tipo de objetos a nuevos coleccionistas, demostrando que detrás de cada autógrafo existe una historia que conecta a los artistas, la historia y los fans.