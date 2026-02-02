Masashi Kishimoto confirma live action de Naruto y ya sabemos quién la va a dirigir

El universo ninja creado por Masashi Kishimoto está cada vez más cerca de dar el salto definitivo a la “vida real”, tras confirmarse la película live action de Naruto y estará bajo el sello Lionsgate y en manos del director Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

¿Qué se sabe del live action de Naruto?

El anuncio de la llegada de Naruto live action fue realizado por Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, quien también mencionó que la elección de trabajar con Destin Daniel Cretton no fue casual ya que el propio Masashi Kishimoto, creador del manga, aprobó públicamente la visión del cineasta, destacando su capacidad para manejar historias emocionales y personajes complejos.

Masashi Kishimoto destacó que la película de Naruto "sin duda será una película con acción espectacular y un drama profundo. No puedo evitar estar emocionado por ella".

Este clásico del manga es adorado por millones de fans en todo el mundo y Destin ha presentado una visión para la película que creemos que entusiasmará tanto a esa enorme base de fans como a quienes la conocen por primera vez. Avi y yo hemos tenido el placer de trabajar juntos anteriormente y sé que, al colaborar con Destin y el equipo en NARUTO, estamos en excelentes manos: declaró Fogelson.

Asimismo, Cretton expresó que "fue un verdadero honor conocer a Kishimoto-san en Tokio y escuchar su amplia visión para su creación. Estamos muy emocionados de colaborar y llevar NARUTO a la gran pantalla”.

Aunque el estudio no ha revelado aún una fecha oficial de estreno, diversas fuentes de la industria coinciden en que el proyecto sigue activo en fase de preproducción, con el guion avanzando y posible inicio de rodaje hacia finales de 2026.

Con esta noticia, Naruto se sumaría a la ola de adaptaciones live action de anime que han ganado fuerza en los últimos años, con la presión añadida de estar a la altura de una de las franquicias más influyentes de la cultura pop japonesa.

“The film will highlight how nuanced and special Naruto is without getting distracted by the vast world around him […] It's truly a film about… pic.twitter.com/fnppgFp1h4 — daily naruto (@dailyhokage) August 21, 2024

¿Quiénes serían los posibles actores que le darían vida a Naruto en el live action?

Hasta el momento no existe ningún actor confirmado para el reparto. Sin embargo, ha trascendido que la producción buscaría actores jóvenes, preferentemente de origen asiático para interpretar los papeles principales: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

Tras el anuncio, internautas y fans han comenzado con el fan-casts, para muchos el papel de Naruto Uzumaki, quedaría para Masaki Nakao, quien lo interpretó en el teatro en Japón, así como Jacob Tremblay, Walker Scobell y hasta el nombre de Tom Holland se ha propuesto.

Para Sasuke Uchiha, los fans señalan a Kento Yamazaki y Timothée Chalamet, mientras que para Sakura Haruno aparece Sara Minami. En cuanto a los personajes adultos, Hiroyuki Sanada es uno de los nombres más recurrentes para roles clave como Kakashi Hatake, consolidándose como una de las opciones favoritas dentro de la conversación digital.