¡CONFIRMADO! La segunda temporada del anime Devil May Cry ya tiene fecha de estreno

Sin duda, la primera temporada del anime Devil May Cry arrasó, ya que Adi Shankar, junto a su equipo, logró una adaptación muy buena de la saga de Capcom, donde vimos la personalidad de Dante, un humano mitad demonio que, con irreverencia y un corazón enamorado, busca su camino en un mundo que no lo entiende.

¡El anime de demonios que promete arrasar este 2026!

Con el tráiler de la temporada 2 del anime Devil May Cry, llegó lo que muchos fans esperaban: la fecha oficial de estreno, pues el anime de Adi Shankar llegará a su plataforma de streaming el 12 de mayo. Pero no solo tenemos fecha de estreno, pues Shankar nos dio un poco más de lo que nos espera con esta nueva entrega, ya que veremos a un Dante muy diferente, pues conoceremos su faceta más cercana de un antihéroe intrépido, el cual, después de sufrir varias derrotas, comenzará a buscar la verdad dentro de sus acciones.

En el tráiler vemos acción y momentos que, sin duda, nos dejan a la expectativa de lo que viene con la segunda temporada de esta adaptación de un videojuego que ha marcado a más de una generación. Además, se perciben nuevos retos, enemigos más poderosos y un desarrollo emocional mucho más profundo para el protagonista, lo que eleva aún más las expectativas de los fans.

El éxito de la primera temporada de Devil May Cry

La primera temporada que pudimos disfrutar en abril fue un éxito rotundo, con un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, gracias a una historia que te atrapa y una animación que nos hizo decir “en definitiva, es cine”, ya que refleja la crueldad de un mundo que no termina de entender la naturaleza de los demonios y el nacimiento de un villano.