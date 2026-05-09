Los mejores 7 capítulos de Dragon Ball donde Goku sacó su lado más noble

Hoy estamos a 9 de mayo lo que significa que es “El Día de Goku” ya que en 2015 así lo declaró la Asociación Japonesa de Aniversarios, es por eso que en esta ocasión recordamos los mejores capítulos donde este personaje mostró gran nobleza.

¿Cuáles son los mejores episodios dónde Goku mostró nobleza?

Si eres fan de Dragon Ball definitivamente tienes que ver alguno de estos capítulos ya que, si bien; Goku destaca por su gran fuerza también por actitudes nobles para ayudar a otros por lo que disfrutarás mucho viéndolo en esta tierna faceta.

Dragon Ball Super (Episodio 9)

En este espisodio también llamado "¡Perdón por la espera, Beerus-sama! ¡Finalmente nace el Super Saiyan God!” se destaca la importancia de Goku como un saiyajin de "corazón noble" para alcanzar la fase de Dios. En este capítulo también destacan personajes como Vegeta, Gohan, Trunks, Goten y Videl, quienes unen sus manos para transferir su ki a Goku.

Dragon Ball Super (Episodio 64)

En este episodio también llamado "¡Veneren y adoren! ¡La fusión explosiva de Zamasu!" se hace referencia a la nobleza que posee Goku debido a que actúa por el bien de los demás, algo que caracteriza mucho a este personaje. Por otro lado, la trama del episodio se centra en Trunks, quien busca sellar a Zamasu con el Mafuba.

Dragon Ball Super (Episodio 64)|Crédito: Toei Animation



Dragon Ball (Capítulo 127)

En este episodio se muestra a Goku entrenando fuertemente en Atalaya de Kami con Mr. Popo. Por otro lado, el protagonista también medita y hace pruebas de rapidez para vencer a Piccolo. Aquí el Maestro Roshi refiere que la nobleza y honestidad de Goku son algunas de sus características más grandes.

Dragon Ball GT (Episodio 62)

En este episodio también llamado “"¡Goku pierde! El Dragón de una Estrella utiliza una estrategia tramposa" Goku demuestra su nobleza para vencer al Dragón de una Esfera. Por su parte, Goku y Vegeta harán todo lo posible por vencer a Omega Shenron.

Dragon Ball Z - Enfrentamiento contra Majin Buu (Saga de Majin Buu)

En este capítulo Goku demuestra su gran nobleza al buscar instruir de la mejor manera a la nueva generación así como proteger a la Tierra, además de que hace referencia a todo el mal del pasado. Por su parte, el gran enfrentamiento contra Majin Buu es la cuarta y última gran saga de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z, Saga de Cell

En este episodio Goku demuestra toda su nobleza al sacrificarse para salvar a la Tierra, incluso muchas de sus acciones son juzgadas por no destacar como un héroe convencional. El capítulo destaca por los viajes en el tiempo y por la gran amenaza de un bioandroide.

Dragon Ball Super - Torneo de la Fuerza (Saga de la Supervivencia Universal)

En este episodio se lleva a cabo un torneo multiversal organizado por Zeno-sama en dónde los universos que pierdan serán eliminados de forma permanente. Goku hará todo lo posible por sobrevivir a los universos más fuertes y poderosos. A lo largo del torneo, especialmente en el episodio 129, Goku demuestra nobleza al buscar superar cada reto y dificultad con tal de salvar a su universo.

¿Quién creó Dragon Ball?

El creador de Dragon Ball fue Akira Toriyama, un reconocido mangaka japonés, quien en 1984 lanzó el manga original. Sin embargo, fue hasta el 26 de febrero de 1986 que fue emitido por la cadena Fuji TV. La franquicia tiene los siguientes capítulos: