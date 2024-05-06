Por estas razones el 9 de mayo es el día que celebramos a Goku

Akira Toriyama fue el creador de una de las franquicias de anime más grandes de toda la historia, definitivamente su ingenio recorrió el mundo entero y uno de sus personajes más queridos siempre será Goku, ese al que vimos buscar las esferas del dragón en Dragon Ball y que con los años ha ido creciendo y hemos acompañado para disfrutar de cada una de sus aventuras.

Y si no lo sabías, hay una fecha que conmemora a este gran saiyajin, sin embargo, ¿sabes por qué se escogió el 9 de mayo como su día? No te preocupes más porque aquí te cuento todo lo que debes saber sobre esta efeméride.

¿Por qué se celebra el Día de Goku?

Fue el 9 de mayo del 2015 cuando se decidió que esa fecha sería en la que se celebraría a Goku en todo el mundo, y aunque no lo creas, esta celebración es más que oficial, pues incluso la Asociación de Aniversarios de Japón reconoció este día dentro del calendario de festividades japonesas.

Según la explicación que se da, es porque en Japón el 9 de mayo se lee como 5/9, tal vez pienses ¿bueno y eso qué tiene que ver? ¡Pues tiene mucho que ver!, pues el 5/9 se lee como "Go" y "Ku", respectivamente.

Lo que tal vez no sabías de Goku y Dragon Ball.

Hay muchas curiosidades y rumores respecto a la creación de Dragon Ball y su personaje principal, Goku, aquí podrás encontrar solo algunos de los más divertidos y alocados datos de esta gran franquicia de Toriyama.