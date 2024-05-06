Por estas razones el 9 de mayo es el día que celebramos a Goku
Cada 9 de mayo, los fanáticos de Dragon Ball celebran a Goku por una razón muy especial, te contamos por qué se eligió ese día y te damos algunos datos curiosos del manga japonés creado por Akira Toriyama.
Akira Toriyama fue el creador de una de las franquicias de anime más grandes de toda la historia, definitivamente su ingenio recorrió el mundo entero y uno de sus personajes más queridos siempre será Goku, ese al que vimos buscar las esferas del dragón en Dragon Ball y que con los años ha ido creciendo y hemos acompañado para disfrutar de cada una de sus aventuras.
Y si no lo sabías, hay una fecha que conmemora a este gran saiyajin, sin embargo, ¿sabes por qué se escogió el 9 de mayo como su día? No te preocupes más porque aquí te cuento todo lo que debes saber sobre esta efeméride.
¿Por qué se celebra el Día de Goku?
Fue el 9 de mayo del 2015 cuando se decidió que esa fecha sería en la que se celebraría a Goku en todo el mundo, y aunque no lo creas, esta celebración es más que oficial, pues incluso la Asociación de Aniversarios de Japón reconoció este día dentro del calendario de festividades japonesas.
Según la explicación que se da, es porque en Japón el 9 de mayo se lee como 5/9, tal vez pienses ¿bueno y eso qué tiene que ver? ¡Pues tiene mucho que ver!, pues el 5/9 se lee como "Go" y "Ku", respectivamente.
Lo que tal vez no sabías de Goku y Dragon Ball.
Hay muchas curiosidades y rumores respecto a la creación de Dragon Ball y su personaje principal, Goku, aquí podrás encontrar solo algunos de los más divertidos y alocados datos de esta gran franquicia de Toriyama.
- ¿Sabías que Goku está inspirado en tres personajes muy específicos? Uno de ellos es Jackie Chan, pues Akira Toriyama era muy fan de este actor de artes marciales, el segundo es un personaje que él mismo ha creado para su manga Dragon Boy, y el tercero surge de una leyenda china llamada "Sun Wukong".
- Hay rumores de que Akira Toriyama pretendía que Goku fuera un personaje femenino, ¿te lo imaginas?
- Goku mató a su abuelo en un accidente, pues mientras era niño se transformó en Ozaru cuando vio la luna llena por primera vez.
- Ser rubio al convertirse en Super Saiyajin fue más una decisión técnica que otra cosa, pues Toriyama explicó que en el manga era un gran problema que tuvieran el pelo negro, pues si había un error tenía que borrar y volver a pintar, por lo que en la versión Super Saiyajin dejan el cabello prácticamente blanco.
- Goku y el villano Freezer protagonizan la pelea de mayor duración en la historia del anime, y no solo en el anime de Dragon Ball, en todos los animes de la historia.