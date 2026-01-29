¡2026 tiene “Esencia”! Goku, Naruto, Ichigo y Luffy estaran juntos en el mejor año para el anime

Este 2026 es, sin duda, uno de los mejores años para toda la comunidad otaku en el mundo, pues seremos testigos de un evento único que nunca antes se había vivido: los cuatro reyes del shōnen regresan, y tendremos su transmisión a lo largo de este 2026.

Un evento histórico, ya que para todos los amantes del anime, poder ver a Goku en Dragon Ball Super con el reciente anuncio de su readaptación, representa un regreso épico que, sin duda, le da un plus a este clásico de todos los tiempos, el cual compartirá emisión junto a los tres grandes del shōnen: Naruto, Bleach y One Piece.

Estas historias icónicas nos harán pasar horas completas frente al televisor, y aquí te compartimos el calendario de emisión de estos shōnen.

¿Cuándo ver Naruto, One Piece, Bleach y Dragon Ball Super?

One Piece

Abril es el mes predilecto para los Sombrero de Paja, pues después de la pausa en la animación de la tripulación más famosa de los piratas, se ha confirmado que regresa en abril con la adaptación del arco de Elbaf, donde Luffy y los nakamas se aventuran a la tierra de los gigantes para vivir aventuras sin precedentes.

Bleach

Julio llega con una despedida que muchos fans hemos querido postergar por años, pero el evidente desenlace de Ichigo finalmente se acerca. La despedida de Bleach llega con el arco titulado “The Calamity”, presentando una batalla épica contra los Quincy.

Dragon Ball Super

Nuestro Super Saiyajin favorito regresa en otoño con Dragon Ball Super: Beerus, un proyecto creado para los fans, pues después de la animación dudosa de La Batalla de los Dioses, que fue altamente criticada, por fin somos recompensados con escenas de gran calidad visual.

Naruto

El rubio cabeza hueca estará de regreso a finales de 2026, ya que se han confirmado cuatro capítulos especiales que sin duda nos remontarán a la nostalgia con este clásico que ha robado el corazón de más de uno, cerrando así uno de los años más importantes del shōnen.

Dattebayo.