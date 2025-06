Serie de anime “One Piece”: ¿Cuál es Arco actual y cuánto falta para el final del manga creado por Eiichiro Oda?

¿Cuántas veces no has escuchado que lo único eterno en este mundo es “One Piece”? Si eres fan del anime, seguro lo has oído muchas veces. Eiichiro Oda, ha logrado ser uno de los mangakas que han logrado crear una de las series más longevas del mundo y para nada es algo malo. Sin embargo, con frecuencia los fans se preguntan si algún día podrán ver el final del épico viaje de los Piratas del Sombrero de Paja.

Actualmente, el anime se encuentra inmerso en el emocionante arco de Egghead. Hasta el momento se sabe que tras su finalización llegará una de las etapas más esperadas: el arco Elbaf, que promete revelar varios secretos del pasado de personajes como Brook y el posible regreso de figuras clave que seguro emocionarán a los fans.

One Piece (ワンピース): Egghead y el siguiente destino, el arco Elbaf

El anime se dio una pequeña pausa en octubre de 2024 y continuó posteriormente en abril de 2025 para continuar con el arco de Egghead, y actualmente se emiten nuevos episodios semanalmente. Este arco sigue la misión del grupo para rescatar al Dr. Vegapunk, y se espera que concluya a mediados de año.

Inmediatamente después, se sabe que dará inicio el arco de Elbaf, el cual ya promete demasiado, pues se explorará la historia de Brook y posiblemente su conexión con personajes como Gunko, manipulados por Imu. Además, hay pistas de que Big Mom podría hacer su gran retorno en esta saga.

¿Cuándo podría llegar el final del anime de aventuras “One Piece”?

Es un hecho, la historia llegará un día a su fin. De hecho, el manga ya está en la Final Saga, y según Eiichiro Oda, se planeó que la historia concluiría en aproximadamente 5 años a partir del 2019, fecha en que se comenzó esta fase. Algunos fans se han dedicado a investigar y sugieren que faltan alrededor de 150 y 250 capítulos, lo que equivaldría a un tiempo aproximado de 5 y 7 años más para llegar a la meta final. Otros cálculos, considerando la velocidad actual de publicación (aproximadamente 33 capítulos por año), que situarían el final entre 2026 y 2028.

No sabremos cuándo llegará el final hasta que Eiichiro Oda lo confirme abiertamente, pero es claro que estamos viviendo el clímax de One Piece. Aunque se considera que el fan está cerca, siempre cabe la posibilidad de que las últimas páginas podrían estirarse hasta 2029 o más, dependiendo del ritmo de la historia.

¿Estás listo para acompañar a Luffy y sus nakamas hasta el final?

