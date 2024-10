¡La boda otaku de Caballeros del Zodiaco en Guanajuato que encendió TikTok!

Caballeros del Zodiaco es uno de los animes que han logrado acumular fans a lo largo del mundo por 38 años. Por eso, no es tan sorprendente que la gente llegue a conocer a su media naranja hablando sobre lo mucho que disfrutan de la serie, su música y sus personajes. Pues justamente, así fue como se conoció una joven pareja de Guanajuato. Los chicos compartían el gusto por Caballeros del Zodiaco y todo lo relacionado con el mundo del anime.

Fue así que un día, los chicos decidieron casarse y para ellos no existía mejor manera que celebrarlo con una boda temática de su anime favorito, Caballeros del Zodiaco. Lo que ellos no sabían es que la forma tan particular de unirse en sagrado matrimonio terminaría por convertirse en viral la plataforma de TikTok.

¿Por qué la boda de Caballeros del Zodiaco generó polémica en TikTok?

La boda de Caballeros del Zodiaco rompió TikTok con más de 15 millones de reproducciones y sigue en aumento. En los comentarios, podemos que muchos celebran la forma tan única de celebrar una boda, pero no todos están de acuerdo. Algunas personas señalaron que fue una falta de respeto acudir de dicha forma a la iglesia, pues, según ellos, se deben respetar las normas de etiqueta al acudir al sagrado recinto.

La novia subió un video a su cuenta de TikTok @suhbyhadescosplay para acabar con la polémica. En el video aclara que su boda con temática de Caballeros del Zodiaco fue planeada por varios meses y con el consentimiento de la iglesia católica, quienes en todo momento los trataron muy bien y nunca se opusieron al deseo de la feliz pareja. En el video también resalta que la boda no fue parte de una broma, pues realmente ellos querían celebrarla de la forma en la que lo hicieron.

Varios usuarios han destacado que los chicos son muy afortunados de tener una familia y amigos que los apoyen a cumplir sus sueños sin importar qué.

También te puede interesar: ¿Bluey podría terminar? Esto dijo el creador de la serie