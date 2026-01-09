¡Esto es Cine! Estas son todas las referencias artisticas del opening de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen volvió a demostrar por qué es uno de los animes más importantes de la actualidad. Con el estreno de sus nuevos capítulos, el opening de la temporada 3 no solo elevó el hype, también provocó una avalancha de reacciones en redes sociales gracias a su animación y a la enorme cantidad de referencias artísticas y culturales que contiene.

Y es que aunque el anime y el manga también son una forma de exspresión artística. El nuevo opening no está ahí solo para verse bonito: cada imagen refuerza la narrativa, el destino y los conflictos internos de los personajes, convirtiendo la secuencia en una pieza que se disfruta tanto visualmente como a nivel simbólico.

¿Qué referencias culturales inspiraron el opening de Jujutsu Kaisen?

El opening de la temporada 3 destaca por mezclar impresionismo, expresionismo, arte japonés tradicional y cultura pop moderna. Estas referencias no son casuales, sino que dialogan directamente con la historia que estamos por presenciar.

Una de las más evidentes es El Grito de Edvard Munch. La obra es reinterpretada en una escena relacionada con la madre de Maki y Mai Zenin, transmitiendo desesperación y horror, emociones clave para entender la tragedia del clan Zenin y el trauma que arrastran las hermanas.

También aparece Camille Monet y un niño en el jardín del artista en Argenteuil de Claude Monet, recreada con Panda y el director Yaga.

En la secuencia dedicada a Maki Zenin se reconoce una clara referencia a Miyamoto Musashi mata a un murciélago monstruoso de Utagawa Kuniyoshi, un grabado del periodo Edo que refuerza su camino como guerrera y su ruptura definitiva con su linaje.

Otra imagen que ha dado mucho de qué hablar es la inspirada en Ofelia de John Everett Millais, asociada a Nobara Kugisaki. La escena funciona como un presagio visual de los eventos trágicos que rodean al personaje tras el Incidente de Shibuya.

El opening también incluye referencias modernas como la portada de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd , vinculada a Takako Uro, y un paralelo visual entre Kinji Hakari y Tyler Durden de Fight Club, reforzando temas de violencia, identidad y caos.

