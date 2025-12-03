Guerra legendaria: La familia Osbourne humilla a Roger Waters con una camiseta que enfurece a fans de Pink Floyd

La rivalidad entre dos titanes del rock se ha vuelto a encender, pues la familia Osbourne, una de las más icónicas del metal, tomó la decisión de responder con creatividad y mucha ironía a las recientes declaraciones de Roger Waters, cofundador de Pink Floyd y figura polémica en la industria musical. Con una camiseta encendieron que no solo alude al clásico The Wall, sino que además provoca de manera frontal al músico británico; se encendió la guerra entre las legendarias estrellas.

Un diseño que desató el caos entre fans de Pink Floyd

De acuerdo con lo que se ha podido observar, la camiseta fue puesta a la venta dentro de la tienda oficial de Ozzy Osbourne en Reino Unido; muestra al frente la frase “OZZY RULES” haciendo alusión a un grafiti sobre una pared de ladrillos, referencia directa al emblemático álbum The Wall. No obstante, en su parte trasera se puede ver una ilustración de un personaje orinando un corro de arcoíris acompañado de la frase “Another Prick in the Wall”, una reinterpretación satírica del clásico “Another Brick in the Wall”.

La camiseta ha dividido a los fans del rock, pues hay quienes celebran el humor ácido de la familia Osbourne y la cultura del rock como esencia de la pelea. Algunos otros señalan el acto como una falta de respeto hacia el legado de Pink Floyd.

¿Por qué se originó la pelea entre Roger Waters y Ozzy Osbourne?

Recordemos que la disputa se encendió cuando Roger Waters criticó públicamente a Ozzy Osbourne en un episodio del pódcast The Independent Ink. Con su característico tono polémico, Waters declaró:

“Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que Dios lo bendiga en el estado en el que haya estado toda su vida. Nunca lo sabremos. Estuvo en la televisión durante cientos de años con su idiotez. La música, no tengo ni idea. Me importa un carajo.” Waters remató diciendo: “No me importa Black Sabbath. Nunca me importó. No tengo ningún interés en morder cabezas de pollos. Me da absolutamente igual.”

Tras estas declaraciones, la familia Osbourne no se quedó callada, pues Jack Osbourne, hijo del cantante, respondió en redes sociales: “Hey, Roger Waters, que te jodan. Qué patético te has vuelto. La única forma de llamar la atención es vomitando mierda. Mi padre siempre pensó que eras un capullo.”

Mientras en el pódcast familiar, Jack añadió: “Papá siempre decía: ‘Me encanta Pink Floyd. Odio a Roger Waters’.” Sharon Osbourne también intervino calificando a Waters como un “ser humano triste, irrelevante, viejo y miserable”.

¿Qué viene de la rivalidad?

Con todo esto sobre la escena, la camiseta no solo representa un producto que impulsa la rivalidad y regresa a la conversación cotidiana a dos grandes bandas, quienes siguen estando presentes dentro de la cultura popular de millones de personas.