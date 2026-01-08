Así puedes obtener un diploma oficial de Neon Genesis Evangelion en México

Nadie debate que Neon Genesis Evangelion es uno de los animes más influyentes de todos los tiempos, que se consolidó como un fenómeno de estudio desde ya hace tiempo gracias a sus personajes, su carga simbólica y su compleja lectura psicológica. En México, esta relevancia se refleja con la apertura de un diplomado universitario oficial enfocado exclusivamente en el análisis de la obra creada por Hideaki Anno.

¿En qué consiste el diplomado de Evangelion en México?

De acuerdo con lo que se ha señalado, el programa lleva por nombre “Cine, Psicoanálisis y Evangelion: un viaje al inconsciente”, el cual es impartido por la Universidad de Londres, institución privada con gran presencia en el país. El diplomado propone un análisis profundo de los 26 episodios de la serie, en donde se abordan sus temáticas desde la teoría cinematográfica y el psicoanálisis clásico y contemporáneo.

Del mismo modo, se ha señalado que el curso estudia conceptos desarrollados por Sigmund Freud, Carl Jung y Jacques Lacan, aplicados a la construcción psicológica de personajes como Shinji Ikari, Asuka Langley y Rei Ayanami, además de analizar el simbolismo detrás de los EVA y el conflicto existencial por el que atraviesa toda la narrativa.

Modalidad, duración y a quién va dirigido

Se ha dado a conocer que el diplomado se imparte en modalidad 100 por ciento online, lo que permitirá la participación de estudiantes de todo el país. El curso tiene una duración aproximada de siete meses, desde el mes de enero hasta julio del 2026. Dentro del curso se especifica que las sesiones están diseñadas para combinar teoría, análisis audiovisual y reflexión crítica.

El curso está dirigido tanto a fans de Evangelion que buscan comprender la obra desde una perspectiva más profunda, como a estudiantes profesionistas interesados en cine , psicología, filosofía y estudios culturales. De acuerdo con lo señalado, no es del todo indispensable contar con formación previa en psicoanálisis, ya que los conceptos se abordan de manera progresiva y contextualizada.

¿Qué se obtiene al finalizar el programa?

Aquellos que logren concluir satisfactoriamente el diplomado recibirán un título universitario con el que se certifica su formación en el análisis cinematográfico y psicológico de Neon Genesis Evangelion, documento con el que se avalan los conocimientos adquiridos y confirma la participación en un programa académico formal, algo poco común dentro del estudio del anime en México.