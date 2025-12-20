Se confirmó una feliz noticia que atrapa a todos los fanáticos de Evangelion

Cuando muchos creían que la historia dirigida por Hideaki Anno había llegado a su fin tras la última película, una confirmación inesperada reavivó el interés por una de las franquicias más influyentes del anime: Evangelion . A casi tres décadas de su estreno original, la obra vuelve a ocupar el centro de la escena con un anuncio que despertó emoción entre sus seguidores.

Hace apenas unas semanas se conoció el cierre definitivo de Gainax: el estudio responsable de dar vida a Evangelion. Sin embargo, lejos de marcar un punto final, la saga se prepara para celebrar su aniversario 30 con un nuevo proyecto animado que promete convertirse en un acontecimiento histórico para los fans.

Un nuevo anime especial para celebrar los 30 años de Evangelion

El anime especial de corta duración (aproximadamente 13 minutos) se estrenará en 2026 como parte de los festejos por el aniversario 30 de la serie. El proyecto estará guionizado y supervisado por Hideaki Anno, creador de la obra original.

El cortometraje se presentará de manera exclusiva en un evento presencial que se llevará a cabo en Japón en febrero de 2026. La dirección estará a cargo de Naoyuki Asano, director de animación de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time y contará además con la supervisión de figuras clave de la franquicia como Kazuya Tsurumaki, Shinji Higuchi y Kazuki Todoroki.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre su trama, el anuncio sorprendió porque tras el final de las cuatro entregas cinematográficas, se daba por concluido el universo de Evangelion.

¿De qué trata Evangelion y por qué marcó la historia del anime?

Estrenada en 1995, Neon Genesis Evangelion, como realmente se llama la obra, se sitúa en un mundo postapocalíptico donde la humanidad lucha por sobrevivir frente a misteriosas entidades conocidas como Ángeles. La historia sigue a Shinji Ikari, un adolescente reclutado por la organización NERV para pilotar un mecha biomecánico llamado EVA.

Evangelion revolucionó el anime de ciencia ficción al profundizar en temas como la depresión, la identidad, el aislamiento y el sentido de la existencia. La obra de Hideaki Anno combinó acción, simbolismo religioso y una narrativa que rompió con los esquemas tradicionales del género. Su impacto se extendió a películas y remakes, consolidando a Evangelion como una de las creaciones más influyentes y debatidas de la animación japonesa.