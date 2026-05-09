El detalle de “Mi Vecino Totoro” que NADIE notó y podría cambiar el significado de la película

En las últimas horas ha comenzado a ser tendencia el filme “Mi Vecino Totoro”, y no por su grandeza, sino por una curiosidad que han comenzado a notar los fans, pues dentro del póster oficial, aparece una pequeña niña que no sale a lo largo de la película.

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“Mi Vecino Totoro” y la curiosidad que ha salido a la luz después de 30 años

Dentro de un corto video se ha vuelto viral el póster de la película, pues en él se puede observar a Totoro, junto a una pequeña niña, quien no es Mei Kusakabe, ni Satsuki Kusakabe, sino un híbrido de ambas.

De acuerdo con lo que se ha señalado, este personaje nació de una rivalidad, entre la rivalidad de Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Pues Miyazaki estaba creando esta obra desde los años 70 y estaba pensada para proyectarse junto en una función doble junto a la película Tumba de las luciérnagas.

No obstante, Miyazaki al conocer que su película duraría menos que la de Takahata, decidió rehacer el guion y partir a la protagonista en dos personajes. El diseño del póster se mantuvo gracias a su impacto visual, ya que incluir a las dos pequeñas sería un problema.

La historia cuenta que fue debido a que “ Mi Vecino Totoro” fue mal recibida en su tiempo que nadie cuestionó el póster. Fue con el paso de los años que el filme se convirtió en película de culto y, debido a su impacto, ya no se podía modificar la imagen.

¿De qué trata Mi Vecino Totoro?

“Mi Vecino Totoro” dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, para ser lanzada en 1988, en donde se cuenta la historia de Satsuki y Mei, quienes se mudan al campo para estar cerca de su madre enferma, conociendo con el tiempo a los espíritus del bosque liderados por Totoro.