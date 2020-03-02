Marvel le da la bienvenida al superhéroe japonés Ultraman. Conoce todos los detalles de este nuevo integrante.

Marvel Comics se ha dado a conocer por el gran número de héroes, antihéroes y villanos que tiene en cada uno de sus cómics. Con el tiempo, se dieron cuenta que los fans eran capaces de aceptar las adaptaciones de historietas a filmes. Sin embargo, ahora han añadido a un nuevo personaje a sus cómics, y se trata de Ultraman.

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Esta noticia se dio a conocer en el panel de Marvel Comics: Next Big Thing en el C2E2, y la nueva serie de Ultraman se titulará The Rise of Ultraman, la cual será coescrita por Kyle Higgins quien participó en Mighty Morphin Power Rangers, Mat Groom y con el arte de Francesco Manna (The Avengers).

La historieta será un reebot de la Ultra Series; esta idea surgió con la intención de que las nuevas generaciones conozcan un poco más acerca del género japonés Tokusatsu, así como explorar los ideales del personaje principal y cómo es que estos se podrían aplicar al mundo que representa en la actualidad.

Hace unos años, gracias a mi tiempo en Power Rangers, fui capaz de descubrir y aprender más acerca de Tokusatsu. Con sus convenciones e inspiraciones salvajemente diferentes, Tokusatsu y Ultraman en particular - ha sido una enorme fuente de alegría para mí. Es un género lleno de posibilidades, incluso hasta de lo que comprendemos como la estructura de las historias de superhéroes. Es un honor y un privilegio el traer a Ultraman a Marvel

Fueron las palabras de Kyle Higgins mientras se encontraba en el comunicado de prensa de Marvel. Sin embargo, una de las empresas más grandes de la creación de historietas, no ha revelado la fecha de lanzamiento para la primera edición de Ultraman.

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Por el momento, lo único que se sabe es que la noticia ya está confirmada y que en los futuros meses nos estaremos enterando del estreno de The Rise of Ultraman #1.

