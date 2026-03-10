La Mole 2026 en CDMX: Cómo llegar al WTC y a qué hora inicia el acceso al evento geek más grande de México

La Mole 2026 celebrará este fin de semana el 30 aniversario en el WTC de la Ciudad de México, consolidándose una vez más como uno de los eventos más importantes de la cultura pop, cómics, anime, cine y videojuegos en América Latina, en donde miles de coleccionistas y amantes del entretenimiento se reunirán para vivir una experiencia única.

Ahora lee: ¡CONFIRMADO! Disney+ desarrolla una serie live-action de Tinker Bell y esto es todo lo que sabemos

Si planeas asistir, es importante conocer dónde realizar el evento, a qué hora inicia el acceso y cuáles son las mejores maneras de llegar al recinto.

Fechas y horarios de acceso para La Mole 2026

La edición del 2026 de La Mole se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo del 2026 en la Ciudad de México.



El horario de acceso al evento será el siguiente:

Viernes 13 de marzo: de 11:00 a 21:00 horas

Sábado 14 de marzo: de 10:00 a 21:00 horas

Domingo 15 de marzo: de 10:00 a 20:00 horas

Durante estos tres días, los asistentes podrán recorrer la zona de exhibición, participar en los distintos paneles e interactuar con los stands, adquirir artículos coleccionables y, sobre todo, disfrutar de actividades relacionadas con el cine, los cómics y el anime.

¿Dónde se realizará La Mole 2026 en la CDMX?

Esta edición de La Mole se llevará a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, el cual está ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Cómo llegar a La Mole 2026 en el WTC

Toma en cuenta que existen varias formas de llegar al World Trade Center de la CDMX, dependiendo del medio de transporte que utilices:

Metro:

La estación más cercana es San Pedro de los Pinos de la Línea 7. Desde ahí se puede tomar transporte público o taxi hacia el WTC.

Metrobús:

La estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús es una de las opciones más cercanas al recinto.

Automóvil:

El complejo del WTC cuenta con estacionamientos cercanos y acceso por avenidas importantes como Insurgentes Sur y Viaducto Miguel Alemán, lo que facilita la llegada desde distintas zonas de la ciudad.

Sistemas de transporte por aplicación

Una opción que puede resultar como una alternativa viable es optar por transporte por aplicación para evitar la zona de tráfico.

Qué esperar de La Mole Convention 2026

Esta edición de La Mole 2026 será especial, pues se celebran 30 años de historia y de un evento que se ha posicionado a lo largo de los años como uno de los encuentros más importantes para la comunidad geek en México.

¿De qué podrán disfrutar los asistentes a los 30 años de La Mole?



Paneles con invitados internacionales

Concursos de cosplay

Áreas de cómic, manga y anime

Tiendas de coleccionables

Firmas de autógrafos y fotografías con actores

Es importante señalar que hasta ahora ya se han confirmado invitados internacionales, de series como Smallville o Malcolm el de En medio. Con miles de visitantes esperados y una agenda llena de actividades, La Mole 2026 promete convertirse en uno de los eventos más esperados por los fans de la cultura pop en México.