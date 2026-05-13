¿Quieres iniciarte en el anime? Este es el top 5 de películas imperdibles de los últimos años, además de Akira

Con el auge creciente dentro de la industria de la animación japonesa, comenzar en el anime no siempre es fácil, no solo por la gran cantidad de producciones exitosas que se centran, sino también por la inmensidad de historias que pueden atraparte, siendo algunos de los clásicos másimportantes: El Viaje de Chihiro, Akira o Ghost in the Shell. Por ello ahora te contaremos sobre 5 películas que debes conocer sí o sí, para adentrarte dentro del universo del anime.

Ahora lee: 5 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños con estilo K-pop Demon Hunter y celebrar como toda una guerrera

Dentro del universo del anime, existen todo tipo de historias, y comenzar a disfrutar de esta industria podría ser complicado por la gran cantidad de producciones que podrían parecer perfectas para comenzar. No obstante, ahora te contamos sobre algunas producciones modernas que ya han logrado convertirse en grandes clásicos y que han conquistado a fans acérrimos como nuevos espectadores.

5 películas imperdibles para comenzar dentro de la industria del anime

Your Name (Kimi no Na wa) - 2016

Esta aclamada película de animación japonesa se estrenó en 2016, bajo la dirección de Makoto Shinkai. Dentro del filme se narra la historia de Mitsuha, una chica de campo, y Taki, un joven de Tokio, quienes de manera repentina comenzaron a intercambiar cuerpos, descubriendo que sus vidas están más conectadas de lo que podrían pensar.

Suzume (すずめの戸締まり) - 2022

Aclamada cinta, escrita y dirigida por el director Makoto Shinkai y estrenada en 2023, consolidó al director con otro éxito, gracias a la trama que combina fantasía, aventura y un drama psicológico acompañado de una sobresaliente propuesta visual.

Attack on Titan ( Gekijōban Shingeki no Kyojin Kanketsu-hen) - 2024

La película del anime Attack on Titan: EL ATAQUE FINAL, recopila el final de la serie, recopilando los dos episodios especiales de larga duración (THE FINAL CHAPTERS Special 1 y Special 2). El filme fue dirigido por Yuichiro Hayashi y producida por Estudio MAPPA.

Chainsaw Man - 2022

Esta adaptación cinematográfica, basada en la obra de Tatsuki Fujimoto, narra el arco de Reze, continuando con los eventos de la primera temporada del anime, centrándose en el encuentro entre Denji con Reze, una misteriosa chica que trabaja en un café argumentando una trama de conflicto romántico mientras se vive una guerra oculta de cazadores de demonios.

Paprika (パプリカ) - 2006

Filme lanzado en 2006, logró consolidarse como una de las mejores obras de animación japonesa, en la que el director Satoshi Kon mezcla ficción y thriller psicológico, junto a una sorprendente calidad visual de la mano de Madhouse. El filme se basa en la novela de Yasutaka Tsutsui, la cual sigue la vida de la psiquiatra Atsuko Chiba, quien usa un dispositivo para entrar en los sueños de pacientes.

Metrópolis - 2001

La obra se basa en el manga homónimo de 1949 de Osamu Tezuka, fue dirigida por Rintaro, escrita por Katsuhiro Otomo (creador de Akira) y animada por el prestigioso estudio Madhouse. El filme sigue la trama del detective Shunsaku Ban y su sobrino Kenichi en una ciudad futurista donde robots y humanos coexisten, pero los robots son segregados y maltratados.

Si buscas una opción segura para comenzar a enamorarte del anime, cualquiera de estas opciones resulta en una gran opción para disfrutar este fin de semana.