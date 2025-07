Attack On Titan tendrá concierto en la Ciudad de México: ¿cuándo es y dónde comprar boletos?

El universo de Attack On Titan es uno de los que ha conquistado gran parte de la audiencia que consume -o no- anime, y si tú eres parte de aquellos quienes siguen fielmente la historia de los titanes no puedes dejar pasar esta oportunidad, pues el concierto de Attack On Titan está en la Ciudad de México “AOT: The Last Concert Vol. 1”. Entérate de qué fechas va a estar presente y qué costo tienen los boletos.

Attack On Titan: cuándo es el concierto y dónde comprar los boletos

A través de la compañía Red Orquesta México Attack On Titan llega a la Ciudad de México con un concierto sinfónico que pondrá a todos con los pelos de punta. Este espectáculo retomará la icónica banda sonora de Hiroyuki Sawano al tiempo que se proyectan momentos claves de este anime que ya se ha convertido en un clásico.

AOT: The Last Concert Vol. 1 se llevará a cabo el 10 de octubre del 2025, en punto de las 8:00 p.m.; los boletos están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster y los precios varían dependiendo de qué zona es en la que deseas estar, estos costos van desde los $366 hasta los $1,220. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México.

Este sinfónico está dirigido para todos aquellos quienes siguen Attack On Titan, incluso para los que quieren sumergirse en este universo que tal vez les sea desconocido. Además si quieres asistir en cosplay podrás hacerlo, pues habrá espacios destinados para que te tomes fotografías y se estima que también se llevarán a cabo algunas dinámicas para todos los fanáticos.

Cabe recalcar que este concierto ya se llevó a cabo en otras ciudades de la República Mexicana, tal es el caso de Monterrey, en donde varios asistentes recomendaron ampliamente la experiencia, resaltando la calidad de la música tocada por la orquesta y lo bien que conectan con su audiencia. ¿Te animas a ir?