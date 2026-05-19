Lista COMPLETA de nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026
Los Crunchyroll Anime Awards se llevarán a cabo este sábado 23 de mayo, y previo a conocer a lo mejor del anime en esta edición te recordamos la lista completa de nominados 2026.
Las historias que se nos han entregado a través de distintos animes han marcado a cientos de miles de fans que diario le dedican tiempo a ver alguno de los títulos que están nominados para los Crunchyroll Anime Awards 2026. Y es que año con año el anime ha ganado una gran relevancia dentro de la industria del entretenimiento, haciendo de esta edición una de las más esperadas de los últimos tiempos, y si no sabes o no te acuerdas de cuáles son las franquicias nominadas este año aquí te dejamos la lista completa de aquellos que compiten por ser coronados como lo mejor.
Lista de nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026
La franquicia de Dandadan es la que tiene más nominaciones en los Anime Awards 2026, liderando la lista con un total de 20 nominaciones, seguido por The Apothecary Diaries con 17 nominaciones y Gachiakuta con 16.
Anime del Año
- DanDaDan
- Gachiakuta
- My Hero Academia (Temporada Final)
- Takopi's Original Sin
- The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- El verano en que Hikaru murió
Película del Año
- 100 Metros
- Chainsaw Man: La Película - El Arco de Reze
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Mononoke II: Las cenizas de la ira
- Scarlet
- La rosa de Versailles
Mejor Anime Original
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Mejor Serie en Curso
- DAN DA DAN Temporada 2
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
Mejor Serie Nueva
- Clevatess
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- Takopi's Original Sin
- La nobleza de las flores
- El verano en que Hikaru murió
Mejor Opening
- "HUGs" - Paledusk - Gachiakuta
- "Mirage" - Creepy Nuts - Call of the Night Temporada 2
- "On The Way" - AiNA THE END - DAN DA DAN Temporada 2
- "ReawakeR" (feat. Felix of Stray Kids) - LiSA - Solo Leveling Temporada 2
- "THE REVO" - PORNOGRAFFITTI - My Hero Academia FINAL SEASON
- "Watch Me!" - YOASOBI - WITCH WATCH
Mejor Ending
- "Actor" - Lilas Ikuta - SPY x FAMILY Temporada 3
- "Beautiful Colors" - OneRepublic - Kaiju No. 8
- "Doukashiteru" - WurtS - DAN DA DAN Temporada 2
- "I" - BUMP OF CHICKEN - My Hero Academia FINAL SEASON
- "Kawaii Kaiwai" - PiKi - My Dress-Up Darling Temporada 2
- "UN-APEX" - TK from Ling Tosite Sigure - Solo Leveling Temporada 2
Mejor Animación
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
- Takopi's Original Sin
Mejor Personaje Principal
- Izuku Midoriya - My Hero Academia FINAL SEASON
- Maomao - The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- Momo - DAN DA DAN Temporada 2
- Okarun - DAN DA DAN Temporada 2
- Rudo - Gachiakuta
- Sung Jinwoo - Solo Leveling Temporada 2
Mejor Personaje Secundario
- Enjin - Gachiakuta
- Jin Enjoji (Jiji) - DAN DA DAN Temporada 2
- Jinshi - The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- Katsuki Bakugo - My Hero Academia FINAL SEASON
- Loulan/Shisui - The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- Turbo Granny - DAN DA DAN Temporada 2
Personaje "Que Siempre Debemos Proteger"
- Anya Forger - Spy x Family Temporada 3
- Izuku Midoriya - My Hero Academia Temporada Final
- Kaoruko Waguri - The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Maomao - The Apothecary Diaries Temporada 2
- Suika - Dr. Stone Science Future
- Takopi - Takopi's Original Sin
Mejor Canción de Anime
- "In Bloom" - Lilas Ikuta - The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- "IRIS OUT" - Kenshi Yonezu - Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- "JANE DOE" - Kenshi Yonezu y Hikaru Utada - Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- "On The Way" - AiNA THE END - DAN DA DAN Temporada 2
- "ReawakeR" (feat. Felix of Stray Kids) - LiSA - Solo Leveling Temporada 2
- "Watch Me!" - YOASOBI - WITCH WATCH
Mejor Banda Sonora
- Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze - kensuke ushio
- DAN DA DAN Temporada 2 - kensuke ushio
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito - Yuki Kajiura, Go Shiina
- Gachiakuta - Taku Iwasaki
- Solo Leveling Temporada 2 - Hiroyuki SAWANO
- The Apothecary Diaries (Temporada 2) - Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama
Mejor Interpretación de Voz (Japón)
- Aoi Yuki - Maomao - The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- Chiaki Kobayashi - Yoshiki Tsujinaka - El verano en que Hikaru murió
- Daiki Yamashita - Izuku Midoriya - My Hero Academia FINAL SEASON
- Kikunosuke Toya - Denji - Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Mayumi Tanaka - Monkey D. Luffy - ONE PIECE
- Reina Ueda - Reze - Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)
- Desireé González - Maomao - The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- Dión González - Rudo - Gachiakuta
- Erika Langarica - Marin Kitagawa - My Dress-Up Darling Temporada 2
- Fernando Moctezuma - Sung Jinwoo - Solo Leveling Temporada 2
- Jessica Ángeles - Reze - Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- José Antonio Toledano - Akaza - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
Mejor Interpretación de Voz (Árabe)
- Hamoud Abu Hassoun como Loid Forger (Childhood) (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Tariq Obaid como Taro Sakamoto (SAKAMOTO DAYS)
- Moataz El—Shazly como Heisuke Mashimo (SAKAMOTO DAYS)
- Raafat Bazo como Yuri Briar (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Fatima Zakaria como Osaragi (SAKAMOTO DAYS)
- Ghada Omar como Yor Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
Mejor Interpretación de Voz (Portugués de Brasil)
- Bruno Sangregório como Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK)
- Charles Emmanuel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Erick Bougleux como Zanka Nijiku (Gachiakuta)
- Fabio Lucindo como Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Gigi Patta como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Ursula Bezerra como Son Goku (Dragon Ball DAIMA)
Mejor Interpretación de Voz (Castellano)
- Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)
- Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Marisa Marciel como Nami (ONE PIECE)
- Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
Mejor Interpretación de Voz (Inglés)
- Alexis Tipton como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Justin Briner como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Morgan Berry como Shiori Fuyumura (SANDA)
- Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)
Mejor Interpretación de Voz (Francés)
- Bastien Bourlé como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Bruno Mullenaerts como Enjin (Gachiakuta)
- Catherine Hanotiau como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)
- Clara Soares como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Jonathan Gimbord como Hikaru (The Summer Hikaru Died)
- Véronique Augereau como Seiko (DAN DA DAN Temporada 2)
Mejor Interpretación de Voz (Alemán)
- Dirk Bublies como Kogoro Mori (Detective Conan: One—eyed Flashback)
- Gerrit Schmidt—Foß como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Laurine Betz como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Magdalena Höfner como Kiui Watase (Jellyfish Can't Swim in the Night)
- Markus Feustel como Rudo (Gachiakuta)
- Patricia Strasburger como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)
Mejor Interpretación de Voz (Hindi)
- Abhishek Sharma como Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Akshita Mishra como Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Heena Malik como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Merlyn James como Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Rajesh Shukla como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
- Shilpie Pandey como Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)
Mejor Interpretación de Voz (Italiano)
- Katia Sorrentino como Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
- Leonardo Graziano como Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE)
- Luna Fogu como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Martina Tamburello como Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8 Temporada 2)
- Mosè Singh como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Simone Lupinacci como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
Mejor Diseño de Personajes
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- DAN DA DANO Temporada 2
- Gachiakuta
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- ONE PIECEO
- Takopi's Original Sin
Mejor Director
- Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma - The Apothecary Diaries
- Fuga Yamashiro y Abel Góngora - Dan Da Dan Temporada 2
- Fumihiko Suganuma - Gachiakuta
- Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama - My Hero Academia
- Ryohei Takeshita - The Summer Hikaru Died
- Shinya Iino - Takopi's Original Sin
Mejor Arte de Fondo
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- CITY THE ANIMATION
- Dan Da Dan Temporada 2
- Gachiakuta
- Kowloon Generic Romance
- The Summer Hikaru Died
Mejor Anime de Romance
- Blue Box
- Dan Da Dan Temporada 2
- Honey Lemon Soda
- My Drees-Up Darling Temporada 2
- Ranma 1/2 Temporada 2
Mejor Anime de Comedia
- City The Animation
- Dan Da Dan Temporada 2
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma 1/2 Temporada 2
- Spy x Family Temporada 3
- Witch Watch
Mejor Anime de Acción
- Dan Da Dan Temporada 2
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8 Temporada 2
- My Hero Academia Temporada Final
- One Piece
- Solo Leveling Temporada 2
Mejor Anime Isekai
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation - Temporada 1 "Episode of Heartslabyul"
- From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated!
- KONOSUBA -God's Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE
- Re:ZERO -Starting Life in Another World - Temporada 3
- ZENSHU
Mejor Anime de Drama
- Anne Shirley
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- Blue Box
- Orb: On The Movements of the Earth
- The Summer Hikaru Died
- Takopi's Original Sin
Mejor Anime de la Vida Diaria
- Anne Shirley
- Blue Box
- City the Animation
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Spy x Family Temporada 3