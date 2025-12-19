Malas noticias para los fans de ‘DanDaDan': entérate antes que todos sobre la temporada 3

Si estabas esperando la tercera temporada de ‘DanDaDan’ , te tenemos una mala noticia: los nuevos capítulos de la serie tardarán más tiempo en estrenarse y no llegarán en 2026, como se tenía previsto.

Aunque en septiembre pasado se informó que el anime estaba en producción para la temporada 3 y eso dio esperanza de un estreno cercano, la realidad es que los fans tendrán que ser muy pacientes con el regreso de Momo y Okarun.

“Gracias a todos los fans por su apoyo y esperamos que estén deseando ver lo que nos espera. ¡Estén atentos a ‘DanDaDan’, temporada 3!”, escribieron los productores en redes sociales.

‘DanDaDan’ podría estrenarse hasta 2027.|(ESPECIAL)

¿Por qué ‘DanDaDan’ no saldrá en 2026? Esto es lo que se sabe

Ahora, fuentes especializadas en anime y series, como Espinof, revelaron que la serie estrenará nuevos episodios hasta 2027, ya que el estudio Science SARU tiene varios animes en desarrollo y se toma muy en serio la producción de cada uno de ellos.

DAN DA DAN Season 3 is CONFIRMED!



Thank you to all the fans for your support, and we hope you look forward to what's in store. Stay tuned for #DANDADAN Season 3! ✨ pic.twitter.com/waCLb6e3C2 — DAN DA DAN Anime EN (@animeDANDADANen) September 18, 2025

No obstante, es posible que los primeros avances y revelaciones sobre la trama surjan durante la Jump Festa 2026.

¿De qué trata ‘DanDaDan’?

‘DanDaDan’ cuenta la historia de Momo Ayase y Okarun, dos estudiantes de secundaria con creencias peculiares, pero completamente opuestas. Mientras ella cree en fantasmas y entes de otros universos, él está convencido de que los extraterrestres son reales.

A lo largo de la trama, inspirada en el manga de Yukinobu Tatsu, ambos intentan demostrarle al otro que sus creencias son ciertas, pero la aventura se vuelve cada vez más extraña conforme avanzan en sus investigaciones.

El anime se estrenó en 2024 y rápidamente llamó la atención de los fans del anime y el manga. Su éxito dio pie a una segunda temporada en 2025 y ahora todos esperan saber qué pasará en la temporada 3.

¿Cuál es la edad recomendada para ver ‘DanDaDan’?

La edad recomendada para ver la serie ‘DanDaDan’ es a partir de los 15 años, de acuerdo con Common Sense Media, ya que la animación puede tornarse oscura, la violencia aparece con frecuencia y su humor podría no ser apropiado para niños.