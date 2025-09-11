¡¿Tercera temporada confirmada de Dan da Dan?!

Las aventuras paranormales y románticas de Dan da dan han dejado huella en el fandom otaku, especialmente gracias al dúo más inesperado y entrañable del anime: la hermosa, irreverente y explosiva Momose junto al tímido, nervioso y nada “badass” Okarun. Durante el arco de Jiji, no solo disfrutamos de una animación brutalmente épica, también vimos cómo la relación entre estos dos fue creciendo entre sustos, risas y momentos que nos hicieron gritar frente a la pantalla.

Ahora, lo que tiene a la comunidad vibrando es una supuesta filtración que apunta a que Dan da dan ya estaría preparando su tercera temporada. Aunque no existe un anuncio oficial, este rumor ha corrido como pólvora en foros y redes, generando expectativa de qué tan lejos puede llegar la historia que mezcla lo sobrenatural con lo más kawaii del romance juvenil.

Y es que esta pareja dispareja se ha ganado a pulso el corazón del público. Momose es pura chispa y carácter, mientras que Okarun, con toda su inseguridad, se convierte poco a poco en el héroe que jamás imaginó ser. A su lado tenemos personajes tan únicos como la turbo ruca que nos da ternura y risas a partes iguales, confirmando que este no es un shounen común ni tampoco un shoujo cliché: es una mezcla explosiva que rompe moldes y nos recuerda que el amor puede florecer hasta en medio de aliens, espíritus y batallas interdimensionales.

Aunque todavía no se puede dar por hecho, la idea de una tercera temporada tiene todo el sentido del mundo. La manera en que cerró el arco anterior nos dejó pidiendo más: más peleas alucinantes, más giros inesperados y, sobre todo, más de esos pequeños gestos entre Momose y Okarun que hacen que nos derritamos en cada episodio.

Por ahora, solo queda esperar la confirmación oficial, pero si la filtración resulta ser cierta, prepárense otakus, pues nuestra parejita favorita nos harán sentir cosas de “aliens”, porque lo que viene podría superar incluso las expectativas más hypeadas del fandom.