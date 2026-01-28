ÚLTIMA HORA: Muere la voz de Majin Buu, antes del estreno de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol

Atención, fans, tenemos una dolorosa noticia: el mundo del anime confirmó que Kozo Shioya, la voz original de Majin Buu el querido villano de Dragon Ball , murió el pasado 20 de enero de 2026 a los 71 años. Se reveló que la causa de muerte fue a consecuencia de una hemorragia cerebral, así lo confirmó su agencia, Aoni Production. La despedida se realizó en una ceremonia privada, respetando la voluntad de su familia.

Un adiós que sacude a Dragon Ball

La partida de Shioya llega en un momento crucial, lo que hace especialmente sensible su partida para los fans. Esto es porque su partida ocurrió a tan solo unos meses del estreno de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, la nueva producción de la franquicia creada por Akira Toriyama. La serie, prevista para 2027, justo marcará el regreso de Majin Buu como personaje clave dentro del esperado Arco de Moro.

Es por eso que a muchos les duele y les resulta imposible siquiera imaginar a Buu sin la voz que lo acompañó durante décadas, una interpretación capaz de pasar de lo cómico a lo inquietante en segundos.

¿Quién fue Kozo Shioya, la voz de Majin Buu?

Nacido el 18 de agosto de 1955 en Kagoshima, Japón, Kozo Shioya fue un seiyuu (actor de voz) ampliamente respetado. Su trabajo más icónico y que lo llevó a ser reconocido a nivel mundial fue dar vida a Majin Buu en todas sus variantes: Dragon Ball Z, GT, Kai, Super y múltiples videojuegos.

|Crédito: Toei Animation

La admiración de sus fans radica en su impresionante registro vocal, el cual podía rayar desde lo infantil hasta lo aterrador, lo cual fue clave para convertir a Buu en uno de los personajes más memorables del anime, pasando de villano absoluto a un aliado entrañable.

Más allá de Dragon Ball: una carrera legendaria

Aunque Majin Buu fue su rol más famoso y reconocido en el mundo, Shioya dejó huella en muchas otras series en Japón. Prestó su voz a personajes como Genzo, Pappag y Weevil en One Piece, Jigumo en Naruto y Motokichi Kinuta en World Trigger. Esta versatilidad lo consolidó como una figura imprescindible dentro de la animación japonesa.

La muerte de Kozo Shioya no solo deja un vacío en Dragon Ball, sino en los fans y la industria del anime.

