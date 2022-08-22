Dragon Ball Z: Estas son las cosas que no sabías de Majin Buu.

Dragon Ball Z ha sido una de las producciones más populares que ha dado Japón y en definitiva el mundo del anime. Son muchas las personas que al día de hoy disfrutan de esta realización que tiene una enorme cantidad de fans a lo largo del mundo. Ahora bien, hay personajes más reconocidos que otros como ciertas historias que son omitidas y desde este aspecto hay que comentar las cosas que tal vez no sabías de Majin Buu.

Originalmente se creía que esta entidad fue una creación del hechicero Bibidi 5 millones de años antes del año cero de la Cronología de Dragon Ball. Asimismo, siguiendo a los detalles que refieren a sus orígenes, su cuerpo es un compuesto de células y bioquímicos desconocidos que mezclados con mucha energía lo hacían un individuo prácticamente indestructible y le otorgan habilidades varias, entre ellas regenerar o volver a unir las partes de su cuerpo que pierda durante el combate (así como utilizar estas últimas para absorber a alguien), flexibilidad y alargamiento asombrosos.

¿Cuáles son las cosas que no sabías de Majin Buu?

Suceden transformaciones y una es la de Majin Buu. En este caso absorbe el Sagrado Kaiosama y al Supremo Kaiosama del Sur con lo que obtiene 2 partes, la parte maligna y la parte buena, ya que el Sagrado Kaiosama era muy bueno. Después se separa la parte buena de la mala, Este Majin Buu se separa haciéndolo una sola persona y viviría con Mr. Satan hasta Dragon Ball GT, donde absorbe la bola maligna de Baby y explota para luego fusionarse con Uub.

Tenemos también Buu Pura Maldad siendo esta la parte negativa. Al separarse, esta faceta absorbe más poder que la buena. Se puede decir que porque Majin Buu siempre fue puro de maldad hasta que absorbió al Sagrado Kaiosama y creó dos partes en él. A su vez está Super Buu y este es el Buu Malo después de absorber al Buu bueno. Su poder casi se duplicó, ya que se volvieron a unir mediante absorción y esto incrementa más sus poderes. Su poder es mayor al de Goku Super Saiyajin 3 pero inferior al de Gotenks Super Saiyajin 3,Gohan Místico y Vegetto Base.

Y finalmente tenemos Super Buu, reconocido también como Piccolo Absorbido, y ahí se puede apreciar que existen diferencias entre la forma que adopta Super Buu cuando tiene únicamente absorbido a Piccolo, y la forma que muestra cuando además también tiene a Goten y Trunks. Únicamente con Piccolo, el aspecto de Super Buu no solo muestra la capa del namekiano, sino que ademas viste toda su ropa completa; a excepción del turbante y los zapatos, puesto que en su lugar están la antena de Buu y los sus propios zapatos de este ultimo respectivamente. Otra diferencia, es que no posee 5 dedos en sus manos, en lugar de ello solo tiene 2. Esto es debido a que en el manga, Super Buu originalmente solo tenia 2 dedos y es a partir de su absorción de Piccolo pero junto a los niños que adquiere los 5. Esta forma se mostró cuando Goku y Vegeta extraían a los absorbidos por Buu desde adentro de su cuerpo, siendo Piccolo el ultimo en ser liberado.

