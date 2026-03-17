Luto en el mundo de anime; confirman la muerte de Tsutomu Shibayama, querido director de Doraemon y Ranma ½

Este martes se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Tsutomu Shibayama a los 84 años, uno de los directores de anime más reconocidos de todo el mundo, dejando un gran legado dentro del entretenimiento gracias a sus obras y aporte cultural que han trascendido con el paso de las décadas.

Shibayama destacó como director de cine así como de televisión y aunque su carrera dentro del anime comenzó siendo ilustrador bajo el pseudónimo de Hajime Sanjō aunque poco después ganó fama internacional dirigiendo el anime de Doraemon por muchos años, siendo uno de los directores más reconocidos de todo Japón.

¿Quién fue Tsutomu Shibayama?

A través de los años Tsutomu Shibayama se hizo bastante popular por todo el mundo al ser el fundador del estudio de animación Ajia-do Animation Works y pocos años después siendo el director del anime de Doraemon, obra en la que trabajó a lo largo de tres décadas en lo que fue la época dorada del anime, pues estuvo desde su inicio en 1984 y finalizó su participación en el año de 2005, ganando bastante reconocimiento dentro del mundo de este arte.

Además de haberse consolidado como el director de el anime y las películas de Doraemon, se proyectó de gran manera al dirigir la primera temporada de Ranma ½ en 1989, con la que ya se dejaba ver el gran potencial que este tenía.

¿De qué murió Tsutomu Shibayama?

De momento, se informó que Tsutomu habría fallecido de cáncer de pulmón, así lo dio a conocer el estudio de animación Ajia-do Animation Works a través de un comunicado, donde también se dio a conocer que el funeral se estaría llevando a cabo en privado por su familia.

Por ahora no se sabe si tendrá algún homenaje público, por lo que se tendrá que esperar algunos días para saber sobre la decisión de su familia de recordarle con un homenaje público.