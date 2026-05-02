My Hero Academia oficialmente llega a su fin: Dónde y cuándo ver el último episodio “More”

My Hero Academia o Boku no Hero Academia, como también es conocido, llega a su fin y la historia de Izuku Midoriya por fin tiene un cierre total. Si bien el anime terminó en diciembre de 2025 hizo falta algo muy importante; el epílogo, es decir, la parte final de la historia y este por fin ve la luz en el episodio “My Hero Academia: More”

My Hero Academia: More: Dónde y cuándo ver el episodio final

El cierre definitivo de este gran anime se consolida en “My Hero Academia: More”, también conocido como episodio 170+1, el cual será el cierre final de la historia. En dicho material vemos a los personajes ocho años después de la batalla final en donde todos entran a la etapa de su adultez así como también se presenta a Deku como profesor en la Academia U.A. en donde utiliza un traje altamente tecnológico y sorprendente. Por otro lado, este episodio engloba las 38 páginas inéditas del volumen 42 del manga original por lo que la historia se conserva de manera fiel.

El episodio especial y final tiene como fecha de estreno este 2 de mayo de 2026 y estará disponible en México en Crunchyroll, plataforma donde también estarán disponibles las ocho temporadas del anime, esto para que sigas la línea de tiempo y cada uno de los acontecimientos que se desarrollaron en la historia.

Esto sin duda funciona como un golpe en la nostalgia para todos los fans que disfrutaron la historia desde el capítulo uno pues presenciaron cada uno de los momentos que fueron un parteaguas para el personaje principal y todos los que conformaron la historia.

¿Quién creó My Hero Academia?

Kōhei Horikoshi fue el creador de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), mismo que es un reconocido mangaka japonés. Otras de sus obras más conocidas y exitosas son Ōmagadoki Dōbutsuen, y Barrage. Una de sus grandes influencias han provenido de proyectos como Dragon Ball , Naruto, Akira y One Piece. Actualmente, My Hero Academia cuenta con un gran número de premios que reconocen el gran trabajo y producción de esta historia, incluso cuenta con un Récord Mundial Guinness por ser el anime de la pantalla chica más solicitado en todo el mundo, lo que confirma el gran recibimiento que ha tenido en todas partes.