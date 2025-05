Pedro Pascal llegó a la CCXP México 2025 y fue una locura

Pedro Pascal, una de las estrellas más queridas del cine y la televisión actual, llegó este sábado al Centro Banamex para presentarse en la CCXP México 2025 y provocó una auténtica histeria colectiva.

El actor, conocido por sus papeles en “The Mandalorian”, “The Last of Us” y “Game of Thrones”, arribó en una camioneta blanca al recinto del evento, y en cuanto puso un pie fuera del vehículo, los asistentes gritaron con emoción, creando uno de los momentos más electrizantes del día.

Pedro Pascal en la CCXPMX25: La llegada una superestrella

Varios fanáticos lo esperaban afuera, teléfonos en mano, y al verlo descender con su característico estilo relajado, la multitud estalló en vítores y aplausos. Pedro saludó con una gran sonrisa al público mexicano.

Pascal es actualmente uno de los actores más populares y admirados del mundo, no solo por sus icónicas interpretaciones, sino también por su humildad y cercanía con el público. Su presencia en la CCXP México 2025 confirma el nivel internacional que ha alcanzado la convención.

El evento continúa durante hasta el 1 de junio 2025, pero sin duda, la llegada de Pedro Pascal ya se ha convertido en uno de los momentos más virales y memorables de esta edición.

También te puede interesar: Mads Mikkelsen conquista México en el CCXPMX25 y deja un poderoso mensaje