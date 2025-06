BTS Festa 2025: Llega uno de los regresos más esperados del año

¡Army, el momento que tanto hemos esperado ha llegado! Junio es uno de los meses más esperados por los fans de BTS y el grandioso mundo del K-pop, pues se lleva a cabo el Festa 2025. Cada año, los fans y la agrupación celebran juntos el aniversario de su debut en 2013, pero esta ocasión será aún más especial, pues, no solo es el 12 aniversario, es el año en el que finalmente los siete miembros del popular grupo coreano estarán juntos de nuevo.

¡El BTS Festa 2025 está aquí y los Army no podían ser más felices!

El anuncio del Festa se dio de forma original y super creativa a través de Weverse. Jin, quien fue el primer miembro de BTS en completar su servicio militar, se presentó como un conductor de noticias, el “BTS NEWS”, una divertida parodia que emocionó a fanáticos de todo el mundo.

Por si fuera poco, durante la transmisión del noticiero, J-Hope participó con diferentes roles como meteorólogo y animador, robando sonrisas a cada uno de sus fans. Recordemos que J-Hope es uno de los miembros veteranos de la agrupación surcoreana, pues es parte de esta desde su debut.

¿De qué será el tema central del Festa 2025?

Uno de los detalles que más emocionó al fandom de la agrupación es que el tema principal de este Festa 2025: “00:00 (Zero O’Clock)”. El tema original del álbum Map of the Soul: 7, representa el inicio de algo completamente nuevo, lo cual es una increíble señal y referencia a que se viene algo increíble para este maravilloso reencuentro de BTS.

Incluso Jin mencionó emocionado que: “Hemos preparado esta FESTA con ‘12pm o zero o’clock’ como tema principal, que también representa el nuevo futuro que compartiremos con ARMY.” Esto representa un cambio no solo para la agrupación, sino también para las Army y sobre todo para ellos a nivel personal, pues han pasado dos años desde que se fueron a cumplir con su servicio militar.

