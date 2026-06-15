Planeta Anime El Podcast | El origen del entretenimiento japonés: el tokusatsu
Llegó el momento de hablar del tokusatsu, una de las formas de hacer películas o series live action en Japón que dieron origen a uno de los estilos más reconocidos del mundo.
Puede que los hayas visto miles de veces y no sepas ni qué es, ni cómo se llama, ni cuál es su origen. Hoy nos toca hablar del tokusatsu, el estilo japonés tan particular de generar efectos especiales, dando origen a uno de los lenguajes más populares del mundo que dieron origen a leyendas como Godzilla o los Power Rangers.