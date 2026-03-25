¡Desde Demon Slayer hasta Bleach! Estos animes han funcionado como inspiración y entretenimiento para el creador de Rooster Fighter

El anime Rooster Fighter ha dado de qué hablar en los últimos días, desde su fracaso en Japón hasta su éxito rotundo en México y otros países latinoamericanos, así como por su historia que te atrapa en cada pelea, donde vemos a un gallo con gran destreza enfrentarse a los más terribles kaiju. Sin duda, es un anime que nos da un poco de todo y nos ha atrapado capítulo por capítulo.

Pero, ¿te imaginas de dónde nació la inspiración para crear esta historia fuera de lo común? Pues aquí te lo contamos.

Los 5 animes favoritos del escritor de Rooster Fighter

Recientemente, Shū Sakuratani otorgó una entrevista a la editorial española Koi Koi, donde nos confesó que mientras trabajaba en Rooster Fighter veía varios anime que, además de ser su fuente de distracción, también fueron su fuente de inspiración. Dentro de estos se encuentran sus 5 animes favoritos, los cuales son:

1. JoJo’s Bizarre Adventure (Partes 3 y 4)

El anime favorito declarado por Sakuratani es, sin duda, JoJo’s Bizarre Adventure, en particular las partes 3 y 4, por las batallas extravagantes y las poses que le dan ese toque único que al autor lo atrapó desde el primer momento.

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Este anime, que habla de demonios y una lucha constante por el bien, desde la bondad, la inocencia y el aprendizaje constante, también dejó huella en el mangaka, ya que su animación sin duda lo atrapó desde el primer momento.

3. My Hero Academia

Este anime es de sus favoritos, tanto que, como dato curioso, el protagonista de Rooster Fighter tiene el mismo actor de doblaje que All Might. Además, los temas de autosuperación que se trabajan en My Hero Academia también están presentes en Rooster Fighter.

4. Bleach

Sin duda, los diseños llamativos de los enemigos pueden recordar a Bleach, un anime lleno de emocionantes peleas donde los estilos visuales son extravagantes y memorables.

5. Tokyo Revengers

Este anime habla de viajes en el tiempo y la redención, algo que quizá lo cómico de Rooster Fighter no aborda directamente, pero que comparte en la profundidad con la que están construidos sus personajes.