¿Un gallo salvando al mundo contra demonios? CONFIRMADO Rooster Fight ya tiene estreno y promete ser el anime más loco de 2026

Rooster Fighter (también conocido como Rooster Fight) ya tiene fecha de estreno confirmada y será el próximo 14 de marzo en Adult Swim; se espera que llegue con una temporada de 12 episodios. Este anime ha encendido la conversación, pues se espera que será una de las más impactantes del 2026, gracias a su llamativa pero extraña premisa, en la cual un gallo de pelea se convierte en un héroe que combate demonios nacidos del trauma humano.

¿De qué trata Rooster Fighter?

La historia, basada en el manga creado por Shu Sakuratani en 2020, toma como personaje principal a Keji, un gallo con fuerza extraordinaria que pasa su tiempo derrotando a los llamados “Kijus”, criaturas demoníacas que aparecen como resultado de los miedos y heridas emocionales de las personas. Para los fans, esta idea resulta tan intrigante como absurda.

Cabe mencionar que, a pesar de que la premisa ya es habitual, lo convierte en una apuesta única, ya que no se toma todo muy en serio, funcionando más como una parodia de acción con referencias evidentes a obras icónicas, desde un humor exagerado.

Estudio, episodios y equipo creativo confirmado

La adaptación está a cargo del estudio Sanzigen, mientras que el guion pertenece a Hiroshi Seko, conocido por trabajos en Mob Psycho 100. Daisuke Suzuki será el encargado de Daisuke Suzuki, quien ha trabajado previamente en proyectos como D4DJ All Mix.

¿Llegará a Crunchyroll o plataformas de streaming?

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el anime llegará a Crunchyroll u otras plataformas, aunque las especulaciones apuntan a que será de este modo. Sin duda, Rooster Fighter promete ser una mezcla explosiva de humor, acción y locura que, a poco de tener su gran estreno, ya convenció a más de uno.