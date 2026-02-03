Demon Slayer y estos otros son los anime más premiados en los Tokyo Anime Awards 2026

No solo Hollywood celebra y premia a lo mejor de su cine y televisión; en Japón también tienen los Tokyo Anime Awards 2026, una fiesta para los fans del anime. Ya se confirmaron sus grandes ganadores y, si te preguntas cuáles fueron los animes más premiados del año, la respuesta es clara: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle dominó en cine y Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX hizo lo propio en televisión. Esto solo reafirma que ambas franquicias están marcando el rumbo actual que lleva la animación japonesa y que la posicionan como un éxito a nivel mundial.

También te puede interesar: Demon Slayer hace historia: Infinity Castle se reestrena en IMAX con formato adaptado

Demon Slayer vuelve a hacer historia en el cine anime

Tal vez esto no sorprenda a nadie, pues era de esperarse que la película Infinity Castle se llevara el premio a Mejor Obra Cinematográfica, sumando así otro récord a la franquicia. La saga se sigue superando, pues ya había ganado en 2020 como mejor anime de TV y desde entonces sigue demostrando que mantiene con su trama y animación un impacto enorme tanto en Japón como a nivel global.

Gundam domina la categoría de televisión

Por su parte, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX se llevó el galardón como Mejor Anime de Televisión. Con frecuencia la gente piensa que las franquicias se deterioran con el tiempo, pero Gundam es una que demuestra lo contrario, demostrando que es legendaria y que ha sabido reinventarse para nuevas generaciones. Tal vez su éxito se deba a la forma en la que Gundam logra equilibrar nostalgia y renovación, algo clave para sobrevivir en un mercado donde cada temporada aparecen decenas de nuevas e innovadoras producciones.

|Crédito: Bandai Spirits | Animéxico

Otros grandes ganadores del Tokyo Anime Awards 2026

La premiación también reconoció talentos clave detrás de escena. Entre los premios destacados están:



Mejor Guion: Uoto, creador de Orb: On the Movements of the Earth.

Uoto, creador de Orb: On the Movements of the Earth. Mejor Dirección: Yohei Kameyama por Milky Subway: The Galactic Limited Express.

Yohei Kameyama por Milky Subway: The Galactic Limited Express. Mejor Animación : Shuto Enomoto por su trabajo en DAN DA DAN y My Dress-Up Darling.

: Shuto Enomoto por su trabajo en DAN DA DAN y My Dress-Up Darling. Mejor Dirección de Arte: Yusuke Takeda por Chainsaw Man – Reze Arc.

Yusuke Takeda por Chainsaw Man – Reze Arc. Mejor Música: Kenshi Yonezu por varios proyectos destacados.

Kenshi Yonezu por varios proyectos destacados. Premio del público: HYPNOSISMIC – Division Rap Battle – Movie.

Un año fuerte para el anime mundial

Esta premiación deja en claro que el anime está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Eso es una extraordinaria noticia, pues asegura que se sigan produciendo proyectos ambiciosos; música de alto nivel y nuevas historias siguen ampliando la influencia del anime fuera de Japón.