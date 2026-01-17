¡GUÍA DEFINITIVA! Te explicamos el capítulo 3 de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen

El capítulo 3 de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen marca un punto clave dentro del arco del Culling Game, pero también se convirtió en uno de los episodios más debatidos y menos comprendidos por la audiencia otaku. Esto se debe a que su enfoque no es la acción, sino la explicación profunda del sistema, las reglas y las intenciones detrás un juego,que en el manga se asimila con más tiempo y contexto.

El episodio se centra en el encuentro de los protagonistas con Tengen, una figura esencial dentro del mundo del jujutsu. A través de esta conversación se revela que el Culling Game no es simplemente un torneo entre hechiceros, sino un ritual masivo diseñado por Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad mediante la energía maldita. Cada combate, cada muerte y cada punto obtenido alimentan un plan mayor que culmina en la fusión de la humanidad con Tengen.

Uno de los puntos que más desconcertó a la comunidad de otakus es la cantidad de reglas presentadas en poco tiempo, pues el capítulo introduce conceptos como los jugadores obligatorios, el sistema de puntos, la posibilidad de añadir nuevas reglas y la función de los Kogane, entidades que supervisan el desarrollo del juego. Sin duda, para quienes esperaban un ritmo similar al arco de Shibuya, este cambio resultó abrupto.

Esto sin contemplar que tambien se aclara que derrotar a Kenjaku no detendría automáticamente el Culling Game, algo que rompe con la lógica clásica del villano final. La verdadera esperanza del grupo radica en liberar a Gojo Satoru del Prison Realm, y aquí entra en juego Hana Kurusu, cuya técnica maldita es capaz de anular otras habilidades, incluyendo el sello que mantiene atrapado a Gojo.

Por qué este episodio es clave para la temporada 3 de Jujutsu Kaisen

Aunque carece de grandes peleas, este capítulo es fundamental porque establece las bases narrativas del arco completo. Define las motivaciones de Kenjaku, deja claro que el Culling Game es un experimento y no un torneo justo, y prepara el terreno para futuros enfrentamientos donde la estrategia será tan importante como la fuerza.