¿Cómo y cuándo ver “Free Guy: Tomando el control”?

Free Guy: Tomando el control llega a las pantallas de Azteca 7 para hacerte vivir emociones increíbles, el filme ha sido catalogado como uno de los mejores de los últimos años en género comedia y acción para los amantes de los videojuegos y la inteligencia artificial, te contamos cómo, dónde y cuándo podrás disfrutar de este Estreno Platinum.

¿De qué trata Free Guy: Tomando el control?

Guy es un cajero de banco y su día a día es una rutina en un mundo bastante loco, hasta que una mañana en una jornada de trabajo todo cambió, pues se da cuenta de que no le gusta la vida que lleva, ya que quiere encontrar el amor y una chispa diferente en su vida, lo cual lo lleva a descubrir que vive en un videojuego llamado “Free City”, donde los jugadores estrellas tenían gafas de sol.

Guy robó las gafas de sol a un jugador y al ponérselas él vio cosas que no podía percibir sin los lentes, pensó que era muy extraño, pero simplemente estaba viendo la realidad que había dentro del juego y descubrió sus poderes.

Guy es un simple personaje NPC (personaje no jugable), es decir, que no tiene un papel relevante dentro del juego y sus diálogos son solo algunas palabras limitadas y agregadas por el creador del juego. Lo importante aquí, es que Guy empezó a evolucionar por medio de la inteligencia artificial y se convierte en el héroe de la historia que él mismo está creando. Antwan es el dueño del juego y ve una amenaza en Guy para sus futuros planes en crear secuelas de “Free City”, así que ordena que eliminen al NPC que se está volviendo viral, ahora Guy tendrá que salvarse a sí mismo, para poder salvar el conjunto a su mundo y a la chica que ama.

¿Cuándo y dónde ver el estreno Platinum de Free Guy: Tomando el control?

Si quieres saber más sobre esta historia alucinante no te pierdas el Estreno Platinum de “Free Guy: Tomando el control”, película protagonizada por ‘Ryan Reynolds’, el día 29 de septiembre por las pantallas de Azteca 7 ¡el canal correcto!