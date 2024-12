¿Por qué El Grinch odia tanto a la Navidad? Esta es la verdadera historia

Todos tenemos un amigo que ooooodia con todo su corazón las fiestas decembrinas, no tiene ningún ugly sweater, no pone pino de Navidad y parece que las celebraciones pasan de él, y ni se te ocurra poner villancicos o canciones navideñas cuando él esté cerca, eh, porque su malhumor aumentaría al mil porciento, ¿a poco no?. Bueno, pues tal parecería que te estoy describiendo a El Grinch, pero te has preguntado ¿por qué este personaje odia tanto la Navidad? Te explicamos.

Se enfrentaron amarillos y verdes con todo en el ‘Circuito Colosalito’. [VIDEO] El grinch se unió al equipo amarillo para jugar al lado de nuestros conductores. ¡Checa si tu equipo favorito ganó!



De seguro a ese amigo más de una vez le han apodado, o por lo menos dicho “el grinch”, como ese personaje color verde que camina jorobado y hace todo lo posible por repartir odio cuando son fechas de amor, consideración y cariño al prójimo.

¿Cuál es el origen de este mítico personaje?



Con su característico ceño fruncido y su malévola sonrisa, el Grinch fue creado por el escritor Theodor Seuss Geisel, conocido también como Dr. Seuss. Se podría decir que el nacimiento del Grinch se dio en 1957, cuando se publicó el libro “Cómo El Grinch Robó la Navidad”, una historia que comenzó a dar la vuelta al mundo y que terminó haciendo que este amargado personaje se convirtiera en todo un ícono de la Navidad, como bien dicen: sin navidad no hay Grinch y sin Grinch no hay navidad.

¿Qué fue lo que inspiró al Dr. Seuss para hacer este personaje? Sencillo: él tenía como objetivo hacer una crítica a la visión comercial que desde esos tiempos comenzaba a darse sobre la Navidad, ya no era una fecha para valorar a la familia y a los amigos, pues poco a poco se había convertido en una fecha en la que todo giraba alrededor de los regalos y los objetos que podríamos recibir.

¿Por qué El Grinch odia la Navidad?



Es por lo anterior que vemos a un duende de 53 años (¡sí! el Grinch es un duende) tan amargado y con ganas de destrozarles sus fiestas a los Quien en la villa Quien, porque su enojo y su amargura se deben a todo el egoísmo e hipocresía de las fiestas decembrinas, donde todos predican el amor pero solo se interesan por los regalos.

Sin embargo, poco se conoce de la niñez del Grinch, solo sabemos que fue un niño marginado y que sufrió tanto que su tristeza se transformó en odio, pero si quieres saber más de por qué el Grinch odia la navidad, no te pierdas “El Grinch” solo por la pantalla de Azteca 7.